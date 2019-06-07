Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива

Група Время и Стекло випустила енергійну пісню під назвою "Vislovo". Слухайте новий хіт літа 2019 від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива разом з нами!

Запальна новинка увійде до нового альбому дуету Время и Стекло з однойменною назвою VISLOVO. Традиційно авторами пісні стали Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив). Насолоджуйтеся новим хітом цього літа та відривайтеся на максимум!

Слухати онлайн трек Время и Стекло – Vislovo:

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Уже за тиждень Додо і Позитив випустять кліп на новеньку пісню. А поки що дивіться тизер:

Текст і слова пісні ВиС – VISLOVO

Это ВиС ВиС ВиС

Скажи мне снова вот это слово

Возьми за руку

Забери меня с собой my lover

Нам будет здорово и не попсово

Скажи скорей

Что мы с тобою сходим снова

Туда

Где сливаются все в один луч

Где у диджея только ключ и нараспашку двери душ

Туда

Куда меня тянуло и звало

Будто slow more…

Давай пойдем с тобой на VISLOVO

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем на VISLOVO

Зависнем там на VISLOVO

Пусть смотрят все завистливо

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем с тобой на VISLOVO

Найди слова

Чтоб я пошла

И оторвались мы неистово

ВиС ВиС ВиС lovo

На VISLOVO

Это будет VISLOVO!

На VISLOVO

Это будет ВиС…

Нам так было хорошо

Я влюблялась в тебя в тысячный раз

Это чувство прошло сквозь нас

Я хочу пойти еще

И увидеть бесконечное море глаз

Давай пойдем

Let`s go!

На чем ты зависла-а

Ты слышала мои слова

Погнали на VISLOVO

Не говори что устал так

Врываемся на минималках

Времени разве не жаль

Этот мир нас отжал

Мы дадим ему жар

Я дам тебе знаки и числа

Но сначала VISLOVO

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем на VISLOVO

Зависнем там на VISLOVO

Пусть смотрят все завистливо

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем с тобой на VISLOVO

Найди слова

Чтоб я пошла

И оторвались мы неистово

ВиС ВиС ВиС

На VISLOVO

Это будет VISLOVO!

На VISLOVO

Это будет ВиС…

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем на VISLOVO

Зависнем там на VISLOVO

Пусть смотрят все завистливо

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем с тобой на VISLOVO

Найди слова

Чтоб я пошла

И оторвались мы неистово

На VISLOVO на VISLOVO

Давай пойдем на VISLOVO

Зависнем там на VISLOVO

Пусть смотрят все завистливо

ВиС ВиС ВиС lovo

На VISLOVO

Это будет VISLOVO!

Відзначимо, що саме ця композиція з рядками "Это будет VISLOVO!" відкриває новий альбом гурту, у який ввійшли 14 пісень, зокрема – відомі нам хіти "Дим", "Е,Бой" і "Песня про лицо". Платівка вже доступна для передзамовлення в Apple Music, а основний реліз відбудеться 5 липня.

Олексій Завгородній і Надя Дорофєєва

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