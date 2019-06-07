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Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
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Група Время и Стекло випустила енергійну пісню під назвою "Vislovo". Слухайте новий хіт літа 2019 від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива разом з нами!
Запальна новинка увійде до нового альбому дуету Время и Стекло з однойменною назвою VISLOVO. Традиційно авторами пісні стали Олексій Потапенко (Потап) та Олексій Завгородній (Позитив). Насолоджуйтеся новим хітом цього літа та відривайтеся на максимум!
Слухати онлайн трек Время и Стекло – Vislovo:
Це цікаво: Перша україномовна пісня ВиС – Дим
Уже за тиждень Додо і Позитив випустять кліп на новеньку пісню. А поки що дивіться тизер:
Текст і слова пісні ВиС – VISLOVO
Это ВиС ВиС ВиС
Скажи мне снова вот это слово
Возьми за руку
Забери меня с собой my lover
Нам будет здорово и не попсово
Скажи скорей
Что мы с тобою сходим снова
Туда
Где сливаются все в один луч
Где у диджея только ключ и нараспашку двери душ
Туда
Куда меня тянуло и звало
Будто slow more…
Давай пойдем с тобой на VISLOVO
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем на VISLOVO
Зависнем там на VISLOVO
Пусть смотрят все завистливо
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем с тобой на VISLOVO
Найди слова
Чтоб я пошла
И оторвались мы неистово
ВиС ВиС ВиС lovo
На VISLOVO
Это будет VISLOVO!
На VISLOVO
Это будет ВиС…
Нам так было хорошо
Я влюблялась в тебя в тысячный раз
Это чувство прошло сквозь нас
Я хочу пойти еще
И увидеть бесконечное море глаз
Давай пойдем
Let`s go!
На чем ты зависла-а
Ты слышала мои слова
Погнали на VISLOVO
Не говори что устал так
Врываемся на минималках
Времени разве не жаль
Этот мир нас отжал
Мы дадим ему жар
Я дам тебе знаки и числа
Но сначала VISLOVO
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем на VISLOVO
Зависнем там на VISLOVO
Пусть смотрят все завистливо
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем с тобой на VISLOVO
Найди слова
Чтоб я пошла
И оторвались мы неистово
ВиС ВиС ВиС
На VISLOVO
Это будет VISLOVO!
На VISLOVO
Это будет ВиС…
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем на VISLOVO
Зависнем там на VISLOVO
Пусть смотрят все завистливо
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем с тобой на VISLOVO
Найди слова
Чтоб я пошла
И оторвались мы неистово
На VISLOVO на VISLOVO
Давай пойдем на VISLOVO
Зависнем там на VISLOVO
Пусть смотрят все завистливо
ВиС ВиС ВиС lovo
На VISLOVO
Это будет VISLOVO!
Відзначимо, що саме ця композиція з рядками "Это будет VISLOVO!" відкриває новий альбом гурту, у який ввійшли 14 пісень, зокрема – відомі нам хіти "Дим", "Е,Бой" і "Песня про лицо". Платівка вже доступна для передзамовлення в Apple Music, а основний реліз відбудеться 5 липня.
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