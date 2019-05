Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал

Євробачення 2019 у Тель-Авіві вже розпочалось 14 травня. Другий півфінал, який пройде 16 травня, зібрав 18 потужних виконавців, які боротимуться за вихід до фіналу. Дізнайтеся ставки та прогноз букмекерів на переможців!

Букмекери роблять прогноз на переможця Євробачення на основі репетицій конкурсантів, а також беручи до уваги попередні результати країни-учасниці. Відзначимо, що у першому півфіналі змагалися всього 17 виконавців, а в другому півфіналі 16 травня зустрінуться 18 артистів.

Отож, у другому півфіналі свою конкурсну пісню виконають представники Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія та Азербайджан.

Прогноз на 2 півфінал Євробачення 2019

Із 18 учасників другого півфіналу далі пройдуть лише 10 співаків. Їх визначать за результатами голосування глядачів та суддів. Нагадаємо, що Україна цього року не голосує, адже не має представника.

Ось хто, на думку букмекерів, переможе 16 травня:

Лідирує у рейтингу представник Нідерландів Duncan Laurence з піснею Arcade.

Другу позицію, на думку букмекерів, займає музикант зі Швеції John Lundvik з композицією Too Late for Love.

Трійку лідерів замикає росіянин Сергій Лазарєв, який цьогоріч виконає пісню Scream.

Четверте місце може дістатися Азербайджану та Chingiz з треком Truth.

ТОП-5 фаворитів другого півфіналу закриває Швейцарія та Luca Hänni - She Got Me.

