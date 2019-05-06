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Хто виграє Євробачення 2019: прогнози букмекерів

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Прогноз на переможця Євробачення 2019 - фото 1
Прогноз на переможця Євробачення 2019 / Eurovision Song Contest)

Євробачення 2019 вже зовсім скоро пройде у Тель-Авіві, а перші репетиції вже змусили букмекерів оновити прогнози щодо переможця. Росіянину Сергію Лазарєву перше місце таки не дісталось.

У Тель-Авіві повним ходом йде підготовка до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, півфінали якого заплановані на 14 і 16 травня, а фінал – 18 травня. Перші репетиції учасників відлунали на сценах, а букмекери вирішили змінити свої пронози на переможця.

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Зараз перше місце і перемога у Євробаченні може дістатись нідерландцю Дункану Лоуренсу. Друга сходинка залишається для росіянина Сергія Лазарєва, а трійку лідерів замикає Лука Хенні зі Швейцарії.

Хто виграє Євробачення 2019: прогнози букмекерів - фото 326053

Однак у медіа почали з'являтись новини про ймовірну дискваліфікацію представника Нідерландів. Річ у тому, що після презентації конкурсної пісні Arcade журналісти знайшли 29-хвилинне відео з 2017 року, де Дункан виконує саме цю композицію. Це вважається порушенням однієї з ключових умов Євробачення 2019, адже пісня має бути випущена після вересня 2018 року. Але поки жодного рішення щодо фаворита не прийняли.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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