Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал

Перший півфінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 17 артистів, уже завершився. Глядачі та національне журі країн-учасниць шоу обрало учасників, які пройшли у фінал конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!

Євробачення 2019 проходить в столиці Ізраїлю. Цьогоріч за перемогу в конкурсі змагається 41 учасник. При цьому 17 артистів уже виступили на сцені Тель-Авіва в першому півфіналі 14 травня, і тільки 10 з них отримали путівку у фінал. Читайте, хто ж пройшов далі!

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Учасникам Євробачення потрібно було здобути якнайбільше балів від членів національного журі і глядачів 41 країн. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україна, нагадаємо, цьогоріч не бере участь у конкурсі та не може голосувати за своїх фаворитів.

Результати голосування: 1 півфінал 14 травня

Перша десятка фіналістів Eurovision 2019

Хто пройшов у фінал Євробачення 2019

Білорусь: Зена – Like It

Сербія: Невена Божович – Kruna

Кіпр: Тамта – Replay

Естонія: Віктор Крон – Storm

Греція: Катерина Дуска – Better Love

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Австралія: Кейт Міллер-Хайдке – Zero Gravity

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

Словенія: Зала Краль і Гашпер Шантл – Sebi

Не пройшли далі Чорногорія, Фінляндія, Польща, Угорщина, Бельгія, Грузія та Португалія. Відзначимо, що у фінал Євробачення, який відбудеться 18 травня, автоматично потраплять учасники від країн Великої п'ятірки та представник країни-господині конкурсу:

Ізраїль: Kobi Marimi – Home

Kobi Marimi – Home Італія: Mahmood – Soldi

Франція: Bilal Hassani – Roi

Bilal Hassani – Roi Німеччина: S!sters – Sister

S!sters – Sister Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

Michael Rice – Bigger Than Us Іспанія: Miki – La Venda

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