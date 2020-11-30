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Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+

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Ана Чері - фото 1
Ана Чері / instagram

Кількість фоловерів Ани Чері перевищує 12,5 мільйона. Секрет популярності Ани – класична спортивна жіночна фігура без гір м'язів, яскрава зовнішність і вміння себе подати. Давайте подивимося, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні.

Ана Чері Гарсія народилася в Південній Каліфорнія у 1986 році в багатодітній родині. В її жилах тече іспанська та індіанська кров, що відклало відбиток на зовнішності. Природа нагородила дівчину смаглявою шкірою, темним волоссям, виразними очима, талантом до позування. З дитинства хотіла стати акторкою, але це не заважало поводитися як хлопчисько-шибеник, годинами з братами ганяючи м'яча. Футбол досі серед улюблених видів спорту красуні. Поки дівчина не купила машину, по місту вона пересувалася на скейтборді. Ана любить подорожувати наземним транспортом і ненавидить літаки.

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Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437355

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437356

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437357

Національне визнання Ана Чері отримала після фотосесії для журналу Muscle and Fitness. Пізніше модель запросили зніматися для глянцевого видання Punch і Toyo Tyres. Першими спортивними заходами для Ани стали Fox Racing і Гран-прі Лонг Біч. З того часу фітнес-модель знімається в рекламі для брендів спортивного харчування, одягу для фітнесу, купальників і білизни.

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437358

У лютому 2013 року Чері отримала титул Сybergirl еротичного журналу Playboy. А через якійсь час два фото моделі було розміщено на головному розвороті. Модель засвітилася на сторінках відомого американського щотижневого журналу Sports Illustrated, міжнародного чоловічого видання Maxim, DSPORT.

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437360
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437359
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437361

Модель була послом Brand Ambassador і Motivational Speaker і пропагувала активний спосіб життя. Сьогодні у неї є свій бізнес. Зароблені 3,37 $ млн дозволили відкрити спортзал Be More Athletics в елітному районі Лос-Анджелеса. Завдяки рекламі в Інстаграмі і постам зірка заробляє близько $ 300 000 на рік. У вільний час пише статті для Muscle and Fitness Magazine. У моменти смутку балує себе пончиками, фастфудом, потім спалює калорії силовими тренуваннями. Модель вийшла заміж по великій любові за персонального тренера Бена Мореланда і щаслива в шлюбі.

Гарячі фото Ани Чері 18 +

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437366
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437365
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437364
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437363
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437362

Ана Чері дотримується здорового збалансованого харчування. Модель обов'язково додає овочі в кожний прийом їжі. Ана не прихильник строгих дієт, але позитивно відгукується про вегетаріанські страви. Основний принцип – вживання їжі невеликими порціями з інтервалом в 3-4 години. Кількість випитої за добу води становить 2,5-3 літра. Кількість білків, жирів і вуглеводів має бути збалансована і відповідати потребі людини відповідно до її ваги. Калорійність страв знижена до 1800 на день.

Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+ - фото 437367

Серед улюблених десертів Чері – яєчні мафіни, протеїнові млинці з яблуками і протеїновий гуакамоле. Однак десерти модель вживає в невеликих кількостях в ранні години, щоб не нашкодити фігурі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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