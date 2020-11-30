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Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
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Кількість фоловерів Ани Чері перевищує 12,5 мільйона. Секрет популярності Ани – класична спортивна жіночна фігура без гір м'язів, яскрава зовнішність і вміння себе подати. Давайте подивимося, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні.
Ана Чері Гарсія народилася в Південній Каліфорнія у 1986 році в багатодітній родині. В її жилах тече іспанська та індіанська кров, що відклало відбиток на зовнішності. Природа нагородила дівчину смаглявою шкірою, темним волоссям, виразними очима, талантом до позування. З дитинства хотіла стати акторкою, але це не заважало поводитися як хлопчисько-шибеник, годинами з братами ганяючи м'яча. Футбол досі серед улюблених видів спорту красуні. Поки дівчина не купила машину, по місту вона пересувалася на скейтборді. Ана любить подорожувати наземним транспортом і ненавидить літаки.
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Національне визнання Ана Чері отримала після фотосесії для журналу Muscle and Fitness. Пізніше модель запросили зніматися для глянцевого видання Punch і Toyo Tyres. Першими спортивними заходами для Ани стали Fox Racing і Гран-прі Лонг Біч. З того часу фітнес-модель знімається в рекламі для брендів спортивного харчування, одягу для фітнесу, купальників і білизни.
У лютому 2013 року Чері отримала титул Сybergirl еротичного журналу Playboy. А через якійсь час два фото моделі було розміщено на головному розвороті. Модель засвітилася на сторінках відомого американського щотижневого журналу Sports Illustrated, міжнародного чоловічого видання Maxim, DSPORT.
Модель була послом Brand Ambassador і Motivational Speaker і пропагувала активний спосіб життя. Сьогодні у неї є свій бізнес. Зароблені 3,37 $ млн дозволили відкрити спортзал Be More Athletics в елітному районі Лос-Анджелеса. Завдяки рекламі в Інстаграмі і постам зірка заробляє близько $ 300 000 на рік. У вільний час пише статті для Muscle and Fitness Magazine. У моменти смутку балує себе пончиками, фастфудом, потім спалює калорії силовими тренуваннями. Модель вийшла заміж по великій любові за персонального тренера Бена Мореланда і щаслива в шлюбі.
Гарячі фото Ани Чері 18 +
Ана Чері дотримується здорового збалансованого харчування. Модель обов'язково додає овочі в кожний прийом їжі. Ана не прихильник строгих дієт, але позитивно відгукується про вегетаріанські страви. Основний принцип – вживання їжі невеликими порціями з інтервалом в 3-4 години. Кількість випитої за добу води становить 2,5-3 літра. Кількість білків, жирів і вуглеводів має бути збалансована і відповідати потребі людини відповідно до її ваги. Калорійність страв знижена до 1800 на день.
Серед улюблених десертів Чері – яєчні мафіни, протеїнові млинці з яблуками і протеїновий гуакамоле. Однак десерти модель вживає в невеликих кількостях в ранні години, щоб не нашкодити фігурі.
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