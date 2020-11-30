Кохана Кріштіану Роналду позувала у прозорому боді

Наречена лідера Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес знялася у відвертій фотосесії в каюті приватної яхти. Шанувальники у захваті від красуні!

Джорджина Родрігес вирішила прорекламувати продукцію Louis Vuitton, попозувавши в сірому напівпрозорому боді і хутряних капцях.

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Поруч з собою колишня продавчиня бутика Gucci поклала косметичку також в кольорах LV. Нагадаємо, що португалець і іспанка почали відносини у 2016 році. Зараз пара виховує спільну доньку і трьох дітей Роналду від сурогатних матерів.

29 жовтня Роналду і Родрігес влаштували шикарну вечірку, нібито приурочену до їх майбутнього весілля. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кріштіану подарував Родрігес перстень за 786 тисяч доларів.

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