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Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
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Алессандра Амбросіо – супермодель з Бразилії, постійна учасниця показів колекцій популярних дизайнерів і всесвітньо відомих фірм, обличчя багатьох модних брендів. Давайте подивимося, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні.
Алессандра Амбросіо народилася в маленькому містечку Ерешін, що сховався на просторах південної Бразилії. Мрія про кар'єру фотомоделі в біографії Алессандри Амбросіо вперше зародилася, коли дівчинці було вісім років. На обкладинці глянцевого журналу вона побачила зображення легендарної моделі Карен Мюлдер і захотіла стати такою ж знаменитою.
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У прагненні також стати еталоном краси, щоб надихати на творчість фотографів, брати участь в яскравих шоу-показах модних колекцій і авангардних перформансах дизайнерів-модельєрів, в 11-річному віці дівчинка зважилася на отопластику: операцію з корекції відстовбурчених вух. Пізніше вона зізнавалася, що цей досвід звернення до пластичної хірургії виявився вкрай невдалим і назавжди відбив бажання вдаватися до її допомоги знову, адже операція була дуже болючою і зажадала тривалої реабілітації (близько 2 років).
У 15 років почався кар'єрний ріст Алессандри Амбросіо як моделі. Вона взяла участь в національному конкурсі Elite Model Look, де красуню помітило американське агентство і запропонувало професійний контракт. Ще неповнолітня дівчина опинилася одна в гігантському Нью-Йорку і тільки там зрозуміла, що не готова ні до адаптації в мегаполісі, ні до надлюдських навантажень. Але їй допомогли подруги-моделі: Жизель Бюндхен і Адріана Ліма. За допомогою дівчат Амбросіо освоїла англійську мову і розібралася в правилах американського життя.
Зірковий час для юної красуні настав рік потому, коли її фотографія з'явилася на обкладинці бразильської версії журналу ЕLLE і американського жіночого журналу Harper's Bazaar. У 1999 році торгова марка Calvin Klein Jeans обрала її обличчям своєї рекламної компанії. Дівчина стала затребуваною і популярною. Її запрошували для участі в показах своїх колекцій італійський fashion-дизайнер Лаура Біаджотті, Альберта Ферретті, французький модельєр Крістіан Лакруа (сезону осінь-зима 1999/2000), будинок високої моди Gattinoni, Pierre Balmain, Kenzo, Byblos, Fendi (весна-літо 2000 ). Фото Але стало окрасою обкладинок вересневого випуску Marie Claire Brazil і жовтневого Cool Brazil.
Уже ставши впізнаваною в світі, Алессандра спробувала сили в амплуа актриси. Дебютом в кіно стала епізодична роль тенісистки у фільмі про Джеймса Бонда Казино Рояль. Потім пішли інші кіноролі в проєктах. Серед популярних можна назвати драму Таємні істини, сімейну комедію Здрастуй, тато, Новий рік! і другу частину підліткових кінокоміксів Черепашки-ніндзя. Ще Амбросіо з'являлася і в музичних відеокліпах. Дівчина знялася в ролику на пісню M.I.L.F.$ американської співачки Фергі, дружини актора Джоша Дюамеля. У ролі самої себе Амбросіо з'явилася в одному епізоді популярного американського серіалу Як я зустрів вашу маму.
Гарячі фото Алессандри Амбросіо 18+
В середині 2000-х на ринку з'явилася лінія купальників під назвою Alessandra Ambrosio by Sais. Лише за перший місяць було продано більше 10 тисяч комплектів. Через роки бренд як і раніше успішний і приносить моделі великі доходи. Нещодавно в колаборації з американським магазином Cherokee Алессандра запустила власний модний бренд одягу Ále by Alessandra.
Алессандра Амбросіо активно займається благодійністю і підтримує Національне товариство розсіяного склерозу в США. У вільний час вона любить серфінг, а також відокремлене проведення часу у своєму маленькому будиночку на березі моря. З 2005 року модель у відносинах з підприємцем Джеймі Мазуром. Пара виховує двох дітей.
Сьогодні Алессандра Амброссіо на піку популярності і успіху і, згідно з численними рейтингами глянсових журналів, вважається однією з найкрасивіших жінок світу.
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