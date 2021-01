Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+

Кара Делевінь – муза Карла Лагерфельда, амбасадор елітних брендів, актриса, модель і бізнесвумен, а також скандалістка. Давайте подивимося, як змінювалася красуня на своєму зірковому шляху.

З раннього дитинства Делевінь мріяла стати актрисою, проте кар'єра її почалася в модельному агентстві, що належить подрузі її матері, Сарі Дукас. Інтуїція та досвід відразу підказали Сарі, що в цій дівчині з виразними блакитними очима є величезний потенціал. І вона виявилася права.

І ще: Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+

17-річна Кара буквально злітає на Олімп фешн-індустрії. Лиш з'явившись на подіумі, вона привертає до себе увагу всіх іменитих кутюр'є. Кара стає обличчям рекламної кампанії Burberry, виступає на показах найкращих модних будинків: Dolce & Gabbana, Fendi, Oscar de la Renta, стає однією з улюблених муз Карла Лагерфельда і потрапляє на обкладинку Vogue. У 2012 році досягнення Делевінь визнаються офіційно: дівчина отримує титул Модель року на британській церемонії.

У Кари від природи широкі, густі брови. Це одна з головних "фішок" моделі. Саме Кара винуватиця того, що тепер в тренді скоріше не вискубувати брови, ніж робити з них акуратну лінію. І їй же б'юті-бренди мають дякувати за те, що попит на косметичні продукти з догляду за бровами неухильно зростає: в одній лише Великобританії на ці засоби покупці витрачають близько 15,5 мільйонів фунтів.

"Вони просто ростуть. Мені пощастило з формою. Я успадкувала її від своєї бабусі. Я іноді їх вискубую, але ніколи не надаю їм форму", – відзначала Кара. До того ж Делевінь не дивиться на вимоги фотографів і дизайнерів, і активно покриває тіло татуюванням. Зараз на її шкірі є 10 зображень, і це ще не межа для моделі.

Різнобічна дівчина не обмежує свій талант лише подіумом і студіями. У 2012 році Кара Делевінь знялася в екранізації роману Льва Толстого Анна Кареніна. У британсько-французькій версії режисера Джо Райта, Кара зіграла невелику роль княгині Сорокіної. На знімальному майданчику Делевінь познайомилася з відомими зірками: Кірою Найтлі, Джудом Лоу, Емілі Вотсон і іншими.

Крім модельного бізнесу, ще одним своїм захопленням Делевінь вважає музику. У неї навіть є домашня колекція з 10 ексклюзивних гітар. Час від часу дівчина тішить близьких грою на гітарі і барабанах. Зупинятися на одній лише модельній кар'єрі Делевінь не збирається. У 2013 році вона заспівала дуетом зі своїм другом, співаком Віллом Хердом.

Особисте життя Кари Делевінь – багате джерело інформації для жовтих таблоїдів. Модель у 2015 році зізналася в нетрадиційній орієнтації. Якщо спочатку її обранцями були хлопці (художник Тайрон Вуд, соліст групи One Direction Гаррі Стайлс), то незабаром їх змінили дівчата. Кара відкрито демонструвала почуття до актриси Мішель Родрігес, співачки St.Vincent (Енні Кларк), дочки Майкла Джексона Періс. Якою б ексцентричністю не відрізнялася актриса, доброти в ній більше. Делевінь – активістка руху Girl Up Campaign, що допомагає дівчаткам всього світу здобувати освіту і реалізовуватися в житті. Модель без проблем знімається в оголеному вигляді для благодійних акцій, бере участь в спецпоказах, жертвує свій одяг і аксесуари, кошти від продажу яких йдуть на гуманітарні цілі.

Гарячі фото Кари Делевінь 18+

Хто така Кара Делевінь зараз? Це не тільки модель і актриса, але і відомий філантроп. Модель активно демонструє свою громадянську позицію: вона разом зі своїми друзями бере участь в акції протесту Black Lives Matter.

Це цікаво: Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+