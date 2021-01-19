На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
- 501
Кара Делевінь – муза Карла Лагерфельда, амбасадор елітних брендів, актриса, модель і бізнесвумен, а також скандалістка. Давайте подивимося, як змінювалася красуня на своєму зірковому шляху.
З раннього дитинства Делевінь мріяла стати актрисою, проте кар'єра її почалася в модельному агентстві, що належить подрузі її матері, Сарі Дукас. Інтуїція та досвід відразу підказали Сарі, що в цій дівчині з виразними блакитними очима є величезний потенціал. І вона виявилася права.
І ще: Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
17-річна Кара буквально злітає на Олімп фешн-індустрії. Лиш з'явившись на подіумі, вона привертає до себе увагу всіх іменитих кутюр'є. Кара стає обличчям рекламної кампанії Burberry, виступає на показах найкращих модних будинків: Dolce & Gabbana, Fendi, Oscar de la Renta, стає однією з улюблених муз Карла Лагерфельда і потрапляє на обкладинку Vogue. У 2012 році досягнення Делевінь визнаються офіційно: дівчина отримує титул Модель року на британській церемонії.
У Кари від природи широкі, густі брови. Це одна з головних "фішок" моделі. Саме Кара винуватиця того, що тепер в тренді скоріше не вискубувати брови, ніж робити з них акуратну лінію. І їй же б'юті-бренди мають дякувати за те, що попит на косметичні продукти з догляду за бровами неухильно зростає: в одній лише Великобританії на ці засоби покупці витрачають близько 15,5 мільйонів фунтів.
"Вони просто ростуть. Мені пощастило з формою. Я успадкувала її від своєї бабусі. Я іноді їх вискубую, але ніколи не надаю їм форму", – відзначала Кара. До того ж Делевінь не дивиться на вимоги фотографів і дизайнерів, і активно покриває тіло татуюванням. Зараз на її шкірі є 10 зображень, і це ще не межа для моделі.
Різнобічна дівчина не обмежує свій талант лише подіумом і студіями. У 2012 році Кара Делевінь знялася в екранізації роману Льва Толстого Анна Кареніна. У британсько-французькій версії режисера Джо Райта, Кара зіграла невелику роль княгині Сорокіної. На знімальному майданчику Делевінь познайомилася з відомими зірками: Кірою Найтлі, Джудом Лоу, Емілі Вотсон і іншими.
Крім модельного бізнесу, ще одним своїм захопленням Делевінь вважає музику. У неї навіть є домашня колекція з 10 ексклюзивних гітар. Час від часу дівчина тішить близьких грою на гітарі і барабанах. Зупинятися на одній лише модельній кар'єрі Делевінь не збирається. У 2013 році вона заспівала дуетом зі своїм другом, співаком Віллом Хердом.
Особисте життя Кари Делевінь – багате джерело інформації для жовтих таблоїдів. Модель у 2015 році зізналася в нетрадиційній орієнтації. Якщо спочатку її обранцями були хлопці (художник Тайрон Вуд, соліст групи One Direction Гаррі Стайлс), то незабаром їх змінили дівчата. Кара відкрито демонструвала почуття до актриси Мішель Родрігес, співачки St.Vincent (Енні Кларк), дочки Майкла Джексона Періс. Якою б ексцентричністю не відрізнялася актриса, доброти в ній більше. Делевінь – активістка руху Girl Up Campaign, що допомагає дівчаткам всього світу здобувати освіту і реалізовуватися в житті. Модель без проблем знімається в оголеному вигляді для благодійних акцій, бере участь в спецпоказах, жертвує свій одяг і аксесуари, кошти від продажу яких йдуть на гуманітарні цілі.
Гарячі фото Кари Делевінь 18+
Хто така Кара Делевінь зараз? Це не тільки модель і актриса, але і відомий філантроп. Модель активно демонструє свою громадянську позицію: вона разом зі своїми друзями бере участь в акції протесту Black Lives Matter.
Це цікаво: Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
19:55Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання
-
19:42Рідкісний 66-річний Jaguar D-Type пустять з молотка: у скільки оцінили легендарне авто
-
19:25Найкращі драматичні серіали за версією Critics' Choice Awards 2021
-
19:12Рожеві гойдалки на кордоні Мексики та США назвали Дизайном року
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
18:42Викрадач виявив у машині дитину: його вчинок здивував матір дівчинки
-
18:23Справжнє божевілля: Samsung Galaxy Z Fold2 влаштувати екстремальний тест на живучість
-
18:15Гороскоп на 20 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Юний Скала: дивіться перший трейлер комедії про дитинство і молодість Дуейна Джонсона
-
17:39Як сімейне життя впливає на керівників: цікаве дослідження
-
17:23Які риси обличчя вказують на підвищене лібідо
-
17:13Google запустила віртуальні екскурсії пам'ятками Єгипту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Ці популярні продукти крадуть вашу енергію
-
16:42У Франції вперше зірку Michelin отримав веганський ресторан
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
16:13Співзасновник OnePlus назвав дату анонсу свого нового бренду
-
15:53Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото
-
15:41Популярні моделі Peugeot повністю переведуть на електротягу
-
15:30Дженніфер Лопес відверто зізналася, чи робила "уколи краси"
-
15:13У Ford перемогли запотівання скла розробкою інтелектуальної системи: як вона працює
-
14:51У мережі з'явився трейлер Hitman 3: яким буде епічний фінал трилогії
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра