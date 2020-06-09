Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+

Лара Стоун – голландська модель. У 2012 році вона займала восьме місце в списку найбільш високооплачуваних моделей. Дівчину також вважають однією з найбільш сексуально привабливих моделей. Давайте подивимося, як виглядає красуня сьогодні.

Коли Ларі Стоун було 14 років, тато вирішив з'їздити разом з нею в Париж, щоб показати, чим славиться це місто і познайомити з місцевими жителями. Саме ця поїздка і стала для юної красуні доленосною, адже в одному з переходів на незвичайну зовнішню красу Лари звернув увагу скаут одного з модельних агентств міста.

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У 1999 році дівчину відправляють взяти участь в конкурсі Elite Model Look, і нехай їй не вдалося зайняти призові місця, головне, що її почали помічати різні представники модельної індустрії. На конкурсі Лара не змогла виграти лише тому, що нестандартно виглядає і рухається, проте її щербинка між передніми зубами надалі стала візитівкою, а от щодо її ходи і досі існує безліч розбіжностей і негативних обговорень. Після конкурсу дівчинку запросили в одне з найвідоміших модельних агентств Elite Model Management.

У 2007 році про модель починають говорити як про майбутню зірку подіуму. З нею захотіли співпрацювати такі знамениті фотографи, як Стів Майзель і Маріо Тестіно.

За весну і літо 2008 року з Ларою Стоун підписали контракти марки Givenchy, Belstaff, Just Cavalli і H & M. А в осінньо-зимову компанію відбулася співпраця моделі з такими марками, як Givenchy, Belstaff, Hugo Boss Orange, Calvin Klein і Jil Sander. Кар'єра моделі помітно пішла в гору, вона стала затребуваною у багатьох країнах світу, знамениті марки і фотографи бажали працювати з нею. У 2009 році Vogue Paris назвав її однією з 30 найкращих моделей 2000-х.

У 2010 році Лара Стоун замінила Сашу Півоварову як нове обличчя для аромату від Prada, Infusion d'Iris. В цьому ж році Стоун довелося співпрацювати з Louis Vuitton, Versus by Versace Fragrance, Jaeger, і H & M. Її знімає Віллі Вандерпер для рекламної кампанії Jil Sander. Жан-Поль Готьє вибирає її для своєї останньої рекламної кампанії замість Дар'ї Вербової. Журнал Vogue присвячує їй цілу статтю.

Подібність Лари Стоун і Бріджит Бардо була відзначена журналом Vogue Paris в березні 2007 року. А от її ходу щосили критикувала Кеті Хорін, критик моди, на сторінках свого блогу On the Runway. Саму Лару Стоун вона назвала антимоделлю і нетиповим для подіуму андроїдом. До слова, хода на подіумі у Стоун дійсно була, і залишається не дуже, але у цього факту є своє вельми логічне і зрозуміле пояснення: маючи достатньо високий модельний зріст, Лара Стоун має маленький розмір ноги, 37,5, на показах ж все взуття часто на розмір більше.

Гарячі фото Лари Стоун 18+

За всю свою модельну кар'єру дівчина підписала безліч вигідних і дуже перспективних контрактів, найцікавішим стало співробітництво з Calvin Klein, бо лише Лара Стоун удостоїлася честі представляти одразу три бренди цього модного будинку.

Крім цього вона уклала довгостроковий контракт з Victoria`s Secret. У 2010 році на думку інтернет-порталу models.com красуня стала першою в рейтингу 50 найкращих моделей. За весь час в цьому бізнесі фото для найкращих журналів робили такі першокласні фотографи як Стівен Мейзель, Маріо Тестіно і Маріо Сорренто.

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