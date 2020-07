Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+

Карен Елсон – карколомна британська топмодель світового рівня, а також співачка, актриса і дизайнер. Красуня входить до числа найбільш затребуваних моделей сучасності. Погляньмо, як змінювалася Карен і як вона виглядає сьогодні, у свої 41!

Карен Елсон народилася в 1979 році в англійському місті Олдем. У неї є сестра-близнючка Кейт Елсон, яка теж працює моделлю – щоправда, вона не настільки популярна, як Карен.

Карен почала свою кар'єру моделі в 1995 році, коли на вулиці Манчестера її побачив власник агентства Boss Models. Справжній успіх прийшов до неї в 1997, коли вона переїхала в Лондон і там познайомилася зі Стівеном Майзелем. Він сфотографував її для італійського Vogue – зі збритими бровами і яскраво-червоним пучком волосся. Завдяки цій зйомці, Карен помітили дизайнери і редактори моди.

Згодом її переманило до себе агентство Ford Models, яке відразу дало їй прізвисько Le Freak. Вона стала з'являтися на обкладинках таких журналів, як Vogue, W, Dazed & Confused, Numero, Marie Claire, Elle, Nylon та інших. Її запрошують стати обличчям рекламних кампаній Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, Versace, Christian Dior, Burberry і Chanel. Вона бере участь у всіх головних показах, а заради Марка Джейкобса вона навіть вийшла на подіум, коли була вагітна.

У 1998 році Карен отримала звання Моделі року від VH1 Fashion Awards, а в 2005 від British Fashion Awards. Карен з'явилася в безлічі короткометражних фільмів і музичних кліпів, наприклад, в кліпі Blue Orchid у The White Stripes. Крім нього в War Opera Стівена Майзеля і Даррена Лью, More Beautiful Women Ніка Найта, 48 Girls Крейга МакДіна, Petit Fleur, Harlequin, Voodoo Daddy, Closer Walk With Thee і Karen's Boogie Брюса Вебера.

Карл Лагерфельд називав Карен чудовою маркою ультрасучасного гермафродитизму і жінкою завтрашнього дня, такою, якою в минулому столітті була Коко Шанель. У 2004 році дівчина знімається для Burberry. В цьому ж році Карен з'являється в рекламній кампанії Prada разом з Джеммою Ворд, а також підписує парфумерний контракт з Yves Saint Laurent. Водночас модель з'являється на обкладинці Vogue поруч з Дариною Вербовою, Жизель Бюндхен і іншими топмоделями сучасності. Крім того, знімок Елсон прикрашає обкладинку журналу Numero, а Мерт Алас і Маркус Пігот фотографують її для Louis Vuitton разом з Наомі Кемпбелл і Лією Кебеде.

Гарячі фото Карен Елсон 18+

Карен також займається музикою, раніше вона співала в групі The Citizens Band, потім записала кілька пісень разом з The White Stripes. Їх вокаліст Джек Вайт, за якого Карен вийшла заміж в 2005 році, став продюсером її сольного альбому The Ghost Who Walks.

