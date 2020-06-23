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Блогерка показала еволюцію краси реальних жінок у відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / youtube

Блогерка і фотограф Кароліна Зебровська з Кракова представила відеоролик, присвячений еволюції жіночої краси в повсякденному житті.

На створення ролика дівчину надихнула популярна відеосерія 100 років краси, в якій стилісти і візажисти демонструють, як еволюціонували стандарти краси за останні сто років.

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На відміну від гучних відео, у своєму ролику Зебровська демонструє не тільки, як змінювався зовнішній вигляд представниць прекрасної статі, але і роль жінки в різні роки. Зокрема, у двохвилинному відео показані менш гламурні образи жінок, ніж в оригінальній версії: замість ретро-дів в ролику представлені домогосподарки, медсестри і працівниці заводів.

Крім того, у відео Зебровська наводить деякі факти про життя жінок в різні роки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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