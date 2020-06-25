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Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу

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Вінні Харлоу - фото 1
Вінні Харлоу / self

Хтозна, як би склалася доля Вінні Харлоу, якби не рідкісна хвороба вітиліго, що разюче змінила її зовнішність. Сьогодні, у Всесвітній день вітиліго, пропонуємо вам помилуватися чарівною моделлю!

Вінні Харлоу – канадська модель. З чотирьох років вона хворіє на вітиліго – захворювання, пов'язане з порушенням пігментації шкіри. Сьогодні, ставши відомою моделлю, прикладом віри і стійкості, Вінні Харлоу допомагає іншим людям, що страждають від вітиліго, впоратися зі своїми психологічними проблемами і навчитися любити себе.

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Вінні з мамою - фото 412232
Вінні з мамою

Вінні Харлоу, чиє справжнє ім'я Шантель Браун-Янг дитинство провела в Торонто. Дівчинка виросла в Каліфорнії. У дитинстві її часто дражнили і обзивали через хворобу. Вилетівши з старшої школи, Шантель вирішила переглянути ставлення до своєї хвороби, перестала соромитися і прийняла її. Коли дівчині було шістнадцять, журналіст Шенон Будрем розповів її історію в відео на YouTube. Ролик зібрав безліч переглядів, привернув увагу преси.

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412233
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412234

З вісімнадцяти років вона стала прикладом стійкості, віри в себе і позитивного ставлення в життя для людей по всьому світу. Шантель змогла виконати свою мрію і стати моделлю, попри те, що кожне модельне агентство в Торонто відмовляло їй. Провідником у світ моди для неї стала чудова Тайра Бенкс. Ведуча шоу Топмодель по-американськи помітила фотографії дівчини в Інстаграмі і запросила її взяти участь в American Next Top Model. Шантель покинула проєкт в четвертому епізоді, але знову взяла участь в десятому і тринадцятому епізоді, зайнявши 5 місце. Попри те, що їй так і не вдалося зайняти призове місце, шлях в модельний бізнес для неї був відкритий. Її помітили.

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412237
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412238
Вінні і Тайра - фото 412240
Вінні і Тайра

У 2014 році дівчина знялася в рекламі бренду Desigual, який вітає незвичайні і унікальні образи. Через рік Вінні Харлоу запропонували взяти участь в рекламній кампанії Diesel. Після участі в шоу Тайри Бенкс молода канадка взяла сценічний псевдонім Вінні Харлоу. Взимку 2015 року вона почала співпрацювати з Ashish і стала однією з моделей, які представили нову колекцію бренду на Лондонського тижня моди влітку цього ж року.

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412241

Модель знялася в сонячному рекламному ролику для Sprite, з'явилася в відеокліпах на пісні Бейонсе і репера Емінема, взяла участь в декількох показах відомих брендів, проте найбільшу увагу вона заслужила своєю громадською діяльністю і виступами на підтримку людей з фізичними особливостями. Про те, що право на щастя, в тому числі і в особистому житті, мають всі без винятку люди, Вінні Харлоу довела влітку 2016 року. Папараці дізналися, що модель зустрічається з відомим плейбоєм, мільйонером і 3-разовим переможцем Формули-1 Льюїсом Хемілтоном. Парочку сфотографували на афтерпаті, де хлопець тримав кохану за руку і не соромився демонструвати ніжні почуття.

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412242

Восени 2018 року модель, яку люблячи прозвали далматинцем, стала одним з прекрасних ангелів легендарного бренду Victoria's Secret. У своєму Instagram Вінні зізналася шанувальникам, що їй довелося пережити величезний стрес. Дізнавшись, що вона пройшла кастинг, Вінні не відразу повірила в те, що її мрія збулася і вона стала представником компанії, за право співпрацювати з якої борються найгарніші дівчата планети.

Гарячі фото Вінні Харлоу 18+

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412243
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412244
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412245
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412246
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412247

На початку 2019 року Вінні знялася для обкладинки арабського Vogue разом з молодою моделлю з вітиліго Шадад Сальман. Влітку 2019 року стало відомо про співпрацю Вінні з Кім Кардашян. Під час ефіру шоу Keeping Up With the Kardashians телезірка розповіла, що Вінні представлятиме нову лінійку косметичних засобів бренду KKW Beauty.

Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу - фото 412236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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