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ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х

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Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс - фото 1
Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс / Kevin Mazur/ WireImage/ Getty Images

"Нульові" стали піком відвертих та водночас дивних трендів у моді. Навіть зірки у 2000-х одягали чудернацькі наряди, а що й говорити про звичайних людей. Ми відкопали раритетні фото знаменитостей, які тепер викликають хіба що усмішку!

На початку 2000-х відверті міні, максимум сіточки, а ще джинси, джинси-бедровки, джинсові піджаки та навіть топи були супермодними, а про такі наряди мріяли й дорослі, й малі. Тепер же ці курйозні тренди викликають бажання зробити фейспалм. Нумо пригадувати шалені "нульові" разом!

Сестри Гілтон уже тоді вміли епатувати

Frederick M. Brown / Getty Images - фото 410533
Frederick M. Brown / Getty Images

У Крістіни Агілери і трусики, і брови шнурочками

Mark Mainz / Getty Images - фото 410538
Mark Mainz / Getty Images

Eve та Гвен Стефані вибирали практичний одяг: і на сцену, і для прогулянки годиться

ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х - фото 410539

Ліндсі Лоан у типовому для 2000-х наряді

Frazer Harrison / Getty Images - фото 410535
Frazer Harrison / Getty Images

Рожевоволоса бунтарка Pink і знакове тріо 3LW

George De Sota / Getty Images - фото 410532
George De Sota / Getty Images

Брітні Спірс виглядала сексуально навіть у спортивному костюмі

Frazer Harrison / Getty Images - фото 410530
Frazer Harrison / Getty Images

Авріл Лавін поєднувала непоєднуване

ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х - фото 410537

Гіларі Дафф мала не лише джинси з родзинкою, а й моднячі черевички

Vince Bucci / Getty Images - фото 410541
Vince Bucci / Getty Images

Юна Келлі Кларксон сміливо носила сукні з джинсами

Robert Mora / Getty Images - фото 410543
Robert Mora / Getty Images

А от у Джей Ло і Фреда Дерста з Limp Bizkit були далекоглядні стилісти, тож за це фото їм зараз не соромно

Scott Gries / Getty Images - фото 410536
Scott Gries / Getty Images

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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