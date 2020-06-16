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ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
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"Нульові" стали піком відвертих та водночас дивних трендів у моді. Навіть зірки у 2000-х одягали чудернацькі наряди, а що й говорити про звичайних людей. Ми відкопали раритетні фото знаменитостей, які тепер викликають хіба що усмішку!
На початку 2000-х відверті міні, максимум сіточки, а ще джинси, джинси-бедровки, джинсові піджаки та навіть топи були супермодними, а про такі наряди мріяли й дорослі, й малі. Тепер же ці курйозні тренди викликають бажання зробити фейспалм. Нумо пригадувати шалені "нульові" разом!
Сестри Гілтон уже тоді вміли епатувати
Frederick M. Brown / Getty Images
У Крістіни Агілери і трусики, і брови шнурочками
Mark Mainz / Getty Images
Eve та Гвен Стефані вибирали практичний одяг: і на сцену, і для прогулянки годиться
Ліндсі Лоан у типовому для 2000-х наряді
Frazer Harrison / Getty Images
Рожевоволоса бунтарка Pink і знакове тріо 3LW
George De Sota / Getty Images
Брітні Спірс виглядала сексуально навіть у спортивному костюмі
Frazer Harrison / Getty Images
Авріл Лавін поєднувала непоєднуване
Гіларі Дафф мала не лише джинси з родзинкою, а й моднячі черевички
Vince Bucci / Getty Images
Юна Келлі Кларксон сміливо носила сукні з джинсами
Robert Mora / Getty Images
А от у Джей Ло і Фреда Дерста з Limp Bizkit були далекоглядні стилісти, тож за це фото їм зараз не соромно
Scott Gries / Getty Images
Слухайте також: Найкращі пісні 2000-х
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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