ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х

"Нульові" стали піком відвертих та водночас дивних трендів у моді. Навіть зірки у 2000-х одягали чудернацькі наряди, а що й говорити про звичайних людей. Ми відкопали раритетні фото знаменитостей, які тепер викликають хіба що усмішку!

На початку 2000-х відверті міні, максимум сіточки, а ще джинси, джинси-бедровки, джинсові піджаки та навіть топи були супермодними, а про такі наряди мріяли й дорослі, й малі. Тепер же ці курйозні тренди викликають бажання зробити фейспалм. Нумо пригадувати шалені "нульові" разом!

Сестри Гілтон уже тоді вміли епатувати

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У Крістіни Агілери і трусики, і брови шнурочками

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Eve та Гвен Стефані вибирали практичний одяг: і на сцену, і для прогулянки годиться

Ліндсі Лоан у типовому для 2000-х наряді

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Рожевоволоса бунтарка Pink і знакове тріо 3LW

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Брітні Спірс виглядала сексуально навіть у спортивному костюмі

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Авріл Лавін поєднувала непоєднуване

Гіларі Дафф мала не лише джинси з родзинкою, а й моднячі черевички

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Юна Келлі Кларксон сміливо носила сукні з джинсами

Robert Mora / Getty Images

А от у Джей Ло і Фреда Дерста з Limp Bizkit були далекоглядні стилісти, тож за це фото їм зараз не соромно

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