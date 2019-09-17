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Як усе встигати на роботі: найкращі поради, які діють
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Якщо ви зауважили, що 8 годин на роботі вам недостатньо для того, щоб виконати поставлену перед вами роботу, – замисліться, чи не відволікає вас щось, чи не робите ви щось у неправильній послідовності? Цілком імовірно, що для того, щоб досягнути успіху, потрібно більше докладати сили.
Отже, що потрібно зробити для того, аби підвищити свою продуктивність?
І ще: Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
1. Дотримуйтеся правила 80/20
Це правило ще називають Законом Парето. Його придумав італійський економіст Вільфредо Парето. Якщо застосувати це правило до тайм-менеджменту, то по ньому слід діяти так, щоб 20% ваших дій приносили 80% результату.
Наприклад, у вас є список завдань, з якого потрібно викреслити 10 пунктів. За правилом 80/20 ви в першу чергу займаєтеся першими двома, тому що ці завдання принесуть вам більшу користь.
Все, що тобі потрібно, щоб слідувати правилу, – це приділяти найбільше часу найважливішим речам.
2. "З'їжте жабу"
Марк Твен якось сказав: "Якби ти щоранку з'їдав живу жабу, то залишок дня ти б провів з почуттям, що найгірше вже позаду" (пише мотиваційний спікер Брайан Трейсі).
Що для вас є тією самою "жабою"? Швидше за все, це найбільше та найважливіше завдання, яке ви всіляко намагаєтеся відкладати на потім.
Ось що пропонує Трейсі, щоб вам було легше з'їсти свою жабу:
- потрібно зробити 2 важливі справи – починайте з найбільшого і складного;
- заведіть звичку виконувати найголовнішу задачу зранку, коли у вас найбільше енергії та концентрації.
Беріться за справу відразу та привчайте себе доводити її до кінця.
3. Навчіться відмовляти
На ранніх етапах кар'єри дехто готовий взятися за будь-який проєкт, який їм запропонують. В результаті страждає продуктивність, а ви вигораєте, тому що у вас немає часу, щоб розібратися з усіма завданнями. Так відбувається, коли людина не вміє сказати "ні" клієнту, тому що думає, що в такому разі до нього більше ніколи не звернуться.
Зрозумійте: іноді вам просто доведеться відмовляти. Займайтеся тільки тими справами, на які у вас є час, і які вам цікаві. Якщо ви чесно про це скажете, ваші клієнти, колеги та друзі вас зрозуміють і будуть раді попрацювати з вами.
4. Боріться з відволікаючими факторами
Спробуйте порахувати, скільки разів у середньому відволікаєтеся за день. Скільки разів хтось із колег або родичів відриває вас від роботи? Як часто ви відволікаєтеся на телефон, пошту і соціальні мережі?
Дослідники виявили, що подібні перерви в середньому забирають по 6 годин на день. А на те, щоб повноцінно повернутися до роботи, у людей зазвичай йде близько 23 хвилин.
Ви повинні позбутися відволікаючих чинників. Для початку закрийте двері в кабінет, де будете "їсти свою жабу". Відімкніть настирливі повідомлення на телефоні та виділіть спеціальний час, коли будете відповідати на пошту і дзвінки.
5. Користуйся списками
Не ускладнюйте собі життя та складайте списки тільки таких чотирьох типів:
- Розклад дня – складайте плани на день, а також цілий рік і дотримуйтеся їх.
- Список завдань – базовий список, в якому повинні бути 3-4 найважливіші і термінові завдання.
- Список контактів – запишіть, кому вам треба подзвонити або відправити лист. Імена краще вказувати в алфавітному порядку.
- План зустрічі – вкажіть, що слід обговорити на нараді або в діловій розмові.
Кожен з цих списків можна адаптувати під свої потреби. Головне привчити себе до режиму.
Маємо надію, що наші поради допоможуть вам витиснути максимум з робочого дня, а також встигнути все.
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