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5 порад, які допоможуть забути про роботу вдома
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Технологічний і культурний прогрес полегшують наше життя і дарують раніше небачені можливості, але у них є і зворотна сторона. Конкуренція між компаніями стає все жорсткішою, від співробітників потрібно все більше віддачі. А технології дозволяють продовжувати роботу навіть вдома та на відпочинку.
Багатьом це здається нормою. Робочий день закінчився, але ж залишилося стільки невирішених питань, тому логічно увімкнути після вечері ноутбук і попрацювати ще кілька годин. Однак, як показують дослідження, баланс між особистим життям і роботою необхідний для підтримки фізичного та психологічного здоров'я.
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Так, люди, які не вміють "вимикатися" від роботи, частіше страждають від безсоння, що може мати негативні наслідки – в тому числі і передчасну смерть.
Також перепрацювання збільшує ризик депресії. Людині не вистачає часу, щоб справлятися з домашніми справами і бачитися з близькими, від цього виникає стрес. Її працездатність падає, а напруга зростає. У результаті розвивається клінічна депресія. Так через бажання бути найефективнішим співробітником, ви не тільки втрачаєте продуктивність, але і серйозно підриваєте власне здоров'я.
Ось кілька способів уникнути подібного результату і залишити роботу в офісі.
1. Плануйте справи заздалегідь
Цілком можливо, що вам доводиться працювати поза офісом тому, що в офісі ви втрачаєте багато часу і сил на другорядні завдання та дрібні справи. Щоб цього не відбувалося, є сенс розпланувати день заздалегідь.
Виберіть найважливіші завдання і поставте їх на початку дня. Пам'ятайте, що людина може фокусуватися на роботі в середньому не більше 2-4 годин на день.
Планування дозволяє полегшити собі життя, адже більше не потрібно постійно тримати в голові всі завдання. Головне – дотримуватися розкладу та не додавати справ "поверху", інакше весь сенс цієї дії пропаде і ви знову почнете залишатися на роботі.
2. Делегуйте обов'язки
Багато хто впевнений, що вони краще за інших справляються з усіма завданнями. Навіть якщо це так, передавати іншим справи, на які не вистачає часу, дуже корисно для здоров'я і продуктивності. Ви даєте можливість колегам проявити себе і одночасно уникаєте необхідності брати роботу додому.
3. Розставляйте пріоритети
Якщо ви дуже зайняті, щоб проводити час з близькими, то у вас неправильно розставлені пріоритети. Подумайте, що для вас важливіше: виконання якомога більшу кількість робочих завдань за день або сім'я та друзі.
Якщо перше, то перестаньте звинувачувати себе за те, що не проводите час з коханими. Якщо друге, то припиніть працювати понаднормово. Хороший варіант – домовитися про зручніший графік. Керівник, який вас цінує, напевно погодиться.
4. Вимикайте гаджети
Дуже логічний порада: вимикайте повідомлення робочих додатків, інтернет або навіть самі гаджети, коли йдете з роботи. Інший варіант – просто ігноруйте повідомлення та дзвінки.
Чи часто трапляються ситуації, які не почекають до наступного ранку? Навряд чи. Так що дозвольте собі відпочити від нав'язливих колег. Для справ є робочі години.
5. Рефлексуйте
Є величезна ймовірність, що вся ваша зайнятість та прихильність до роботи виникає тільки через те, що ви намагаєтеся таким чином компенсувати щось або заглушити якийсь страх.
Можливо, ви не вірите в себе і постійно боїтеся провалу. Або не хочете втратити соціальний статус, який дає вам робота. Або жадаєте схвалення керівників.
Пориньте в себе, спробуйте з'ясувати, що дає вам це нездорове захоплення працею. Зверніться до психотерапевта, якщо потрібно. Якщо ви не позбудетеся від цієї проблеми, то вона може посилитися і привести до руйнівних наслідків.
Бережіть себе та свій час, якого і так дуже мало. Спробуйте забути про завдання після завершення робочого дня, а також мінімізуйте чинники, які відволікають вас від максимальної продуктивності.
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