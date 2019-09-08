Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними

Усім слід змиритися з тим, що нас оточують безліч чинників, які відволікають. Ми перевантажені всім: завданнями, повідомленнями, дзвінками, постами у соцмережах, і все це негативно впливає на нашу продуктивність. Як же ж зберегти бажаний спокій і підвищити свою продуктивність? Читайте далі!

Підприємець Томас Оппонг поділився секретом власної продуктивності, який дозволив йому не лише все встигати, а й витискати максимум з того, що в нього є.

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Передовсім нагадуємо, що саме вам вирішувати, які завдання пріоритетніші, і коли їх слід виконувати. Воно й не дивно, адже наш організм працює циклами, які називаються ультрадіанними ритмами. Під час кожного з цих циклів спостерігається пік, коли ми заряджені енергією, і період виснаження.

Люди, які дотримуються цієї закономірності, працюють краще. Дуже важливо розуміти природні ритми власного тіла і узгоджувати з ними свої періоди діяльності і відпочинку. Тому визначте особистий "піковий час" і постарайтеся зробити якомога більше, поки ваша енергія і сила волі не вичерпалися. Це підприємець називає правилом 90/30.

Спробуйте зосередитись лише на одному завданні

Протягом останніх трьох місяців я починав свій робочий день з того, що рівно на 90 хвилин зосереджувався на одному найважливішому завданні, яке повинен вирішити. Вибирав його я напередодні ввечері, щоб не витрачати зранку час на планування. Через 90 хвилин напруженої роботи я робив перерву на 30 хвилин. А потім повторював цей цикл, – підкреслює підприємець.

І за ці 90 хвилин він встигав зробити більше, ніж за будь-який порівнянний період часу протягом решти дня. Що й дуже потішило його.

Після цього він вирішив взяти на озброєння цю практику, тому що виявив, що його енергія та здатність до інтенсивної розумової роботі падають протягом дня. І ще він зауважив, що якісь складні завдання, які традиційно відкладаються на вечір, часто так і залишаються невиконаними.

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З цієї причини й був узятий часовий відрізок саме в 90 хвилин, а не 25, як в методі Pomodoro. Власне наукові дослідження фахівця з Єля Перетза Лафи свідчать про те, що півтори години – оптимальний відрізок часу, протягом якого людина здатна ефективно зосереджуватися на одній меті.

Також він зауважив, що уже майже 10 років починає свій робочий день з того, що зосереджується на найважливішій задачі, яку вибрав напередодні ввечері. Через 90 хвилин – робить перерву. Щоб не відволікатися, він ніколи не перевіряє свою електронну пошту протягом цього періоду, закриває всі зайві вікна на комп'ютері і не підходить до телефону.

Науковці такий підхід називають базовим циклом відпочинку-активності. Його суть полягає в тому, що протягом 90 хвилин ваш мозок проходить п'ять стадій сну, потім відпочиває 20-30 хвилин, потім повторює цикл. Клейтман виявив, що таким графіком організм підпорядковується і під час неспання.

Після 90 хвилин роботи зробіть собі 30 хвилин відпочинку

Строго кажучи, в розрахунках вченого зазначено, що на відпочинок достатньо всього 20 хвилин. Однак співзасновник сервісу Buffer Лео Видричах, а також письменник і літературний критик Бенджамін Че Кай Вай, котрі перевірили метод на собі, виявили, що 30-хвилинна перерва ефективніша.

Вам потрібен час, щоб відпочити, відновитися, дозволити тілу поповнити свої запаси енергії. 20 хвилин мало, принаймні для мене. 30 – більш реалістичний мінімальний період відпочинку. А ще це полегшує планування життя, тому що люди звикли мислити відрізками по пів години, – підкреслив Шварц.

Саме завдяки методу 90/30 Шварц написав свою книгу "Те, як ми працюємо, – не працює" менше, ніж за шість місяців. Півтори години він працював, 30 хвилин відпочивав, потім повторював цикл. Після першого циклу він снідав, після другого вирушав на пробіжку, після третього – обідав. І книга була закінчена раніше терміну, без перенапруги та поспіху.

В основі методу – сила звички. Ви повинні привчити себе вирішувати найскладніші завдання на день у перші 90 хвилин, довівши такий розпорядок до автоматизму. Тоді вам не знадобиться великих витрат енергії та прокачаної самодисципліни і ви дійсно зможете досягати максимальних результатів.

Продуктивності можна досягти, тільки цілеспрямовано працюючи над цим. Якщо щоранку у вас буде ясна мета, до виконання якої можна відразу ж приступити, ваша здатність фокусуватися багаторазово зросте. Тому проводьте останні 20 хвилин кожного дня, обдумуючи завдання на завтра і розставляючи пріоритети. І сконцентруйте свою енергію на досягненні поставлених цілей, як тільки прокинетесь наступного ранку.

Спробуйте, і здивуєтеся, наскільки це просто і зручно.

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