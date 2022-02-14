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Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
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Українські знаменитості не залишаються осторонь найромантичнішого свята у році. Дивіться у добірці фото, як зіркові пари відзначають День закоханих.
Так, зірки українського шоубізнесу активно діляться у соцмережах ніжними знімками з нагоди Дня Валентина.
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Сергій та Сніжана Бабкіни
Відкривають нашу добірку Сергій і Сніжана Бабкіни. Музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з дружиною. Позує пара на дивані серед розкішного інтер'єру, закохано дивлячись один на одного. "Дорогі мої, сьогодні чарівний день! Я вітаю всіх закоханих із Днем кохання!" – написав Сергій.
Своєю чергою, Сніжана показала домашнє фото з чарівним букетом. "Мій любовний, святковий ранок. Усіх зі святом, любі! Рано вранці на мене чекала стежка від ліжка до подарунка від Сергія Бабкіна. Здійснилося моє перше бажання з ялинкової іграшки", – зізналася жінка.
Катя Осадча та Юрій Горбунов
На фото Юрій ніжно цілує Катю. Зіркова пара знялася в українських нарядах.
"Ми всі сильніші, коли ми разом, а коли ми кохаємо, можемо перевернути гори. Сьогодні гарний привід сказати "я тебе кохаю" тисячу разів. Юра Горбунов, дякую тобі за твоє кохання, люблю тебе to the moon and back", – зворушливо прокоментувала кадр телеведуча.
Юлія Саніна
Вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з нагоди Дня Валентина опублікувала цілу серію тематичних фото. У фотосеті артистка постала у чорному короткому платті. А у підписі до ефектних знімків написала:
"Лише раз на сто років
Небо народжує двох людей з однією душею
І відпускає їх у чистий, вільний політ
Нехай кожному з нас пощастить
Happy Valentines day!"
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Українська акторка також не упустила нагоди присвятити теплі слова своєму чоловікові Віталію. Зірка розповіла коротку історію, як розвивалися їхні сосунки. Крім цього, Ольга показала два ніжні фото, одне з яких – архівне.
"Все почалося саме в цей день, 14лютого! Тоді, у 91 році, ми вперше святкували День Валентина Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від тебе, Віталію Борисюк, із запискою всередині і зрозуміла, що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда і Кунегунду. Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше. З Днем Валентина, друзі! Кохайте і будьте коханими!" – написала Сумська.
Дмитро та Ірина Монатіки
Діма та Іра привітали один одного з Днем закоханих, присвятивши цьому окремі дописи в Instagram. Співак написав для коханої зворушливий вірш:
"…Я буду тебе любити,
кожну секунду та мить,
як в останній раз,
сподіваючись лише те, що тут і зараз… і назавжди…"
Ірина Монатік – дуже красива!
Сильно кохаю!
Дуже дякую.
Всесвіт весь твій!
Всім кохання! Зі святом!"
Ірина ж, своєю чергою, присвятила Дімі не менш теплі рядки:
"Кохання обов'язково врятує світ. Це почуття завжди дарує крила та віру у завтрашній день. Від щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину, з якою всі радості взаємної любові відчуватимете протягом усього життя! Я дякую всесвіту і Всевишньому за Дмитра Монатіка. Кохаю тебе, мій любий, безмежно!"
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