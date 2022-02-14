24 роки потому: у День Валентина Вікторія та Девід Бекхеми показали рідкісні архівні фото

Вікторія та Девід Бекхеми – одна з найпопулярніших зіркових пар сьогодення. І у Валентинів день дизайнерка модного одягу поділилася архівним фото з коханим з раннього етапу їхніх стосунків.

Так, Вікторія Бекхем опублікувала в Instagram спільне фото з Девідом, яке було зроблене ще у 1998 році. Присвятила вона цей допис Дню усіх закоханих. Цікаво, що архівний кадр був знятий у день, коли Вікторія дізналася, що вагітна.

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"1998 рік у Нью-Йорку! І ти все ще мій Валентин через 24 роки. Фото було зроблено того дня, коли ми дізналися, що я вагітна Брукліном! Я люблю тебе, Девіде Бекхем", — написала Вікторія.

Девід також привітав Вікторію та їхню доньку Харпер у соцмережі, опублікувавши серію знімків із дружиною та дочкою.

"Вітаю з днем святого Валентина своїх дівчаток. Дві красиві та сильні жінки. Харпер, пам'ятай, що татко завжди буде твоєю валентинкою! Вікторія, люблю тебе", – написав він.

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