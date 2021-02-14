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Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар

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зіркові пари - фото 1
зіркові пари

У День всіх закоханих зробили для вас добірку зіркових пар, які живуть довго й щасливо. Ці знаменитості проносять своє кохання крізь роки та різні життєві ситуації, та є справжнім прикладом сімейної ідилії.

Найміцніші зіркові пари

Адріано Челентано і Клаудія Морі

  • Разом: 57 років (з 1964 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447650

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Голді Хоун і Курт Рассел

  • Разом: 38 років (з 1983 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447651

Ріта Вілсон і Том Хенкс

  • Разом: 33 роки (з 1988 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447652

Джон Траволта і Келлі Престон

  • Разом: 29 років (з 1991 по 2020 рік, дружина померла)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447653

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

  • Разом: 21 рік (з 2000 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447654

Меріл Стріп і Дон Гаммер

  • Разом: 43 роки (з 1978 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447655

Уілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт

  • Разом: 24 роки (з 1997 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447657

Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес

  • Разом: 25 років (з 1996 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447659

Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем

  • Разом: 11 років (з 2010 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447665

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц

  • Разом: 19 років (з 2002 року)
Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар - фото 447658

До теми: Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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