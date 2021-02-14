Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар

У День всіх закоханих зробили для вас добірку зіркових пар, які живуть довго й щасливо. Ці знаменитості проносять своє кохання крізь роки та різні життєві ситуації, та є справжнім прикладом сімейної ідилії.

Найміцніші зіркові пари

Адріано Челентано і Клаудія Морі

Разом: 57 років (з 1964 року)

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Голді Хоун і Курт Рассел

Разом: 38 років (з 1983 року)

Ріта Вілсон і Том Хенкс

Разом: 33 роки (з 1988 року)

Джон Траволта і Келлі Престон

Разом: 29 років (з 1991 по 2020 рік, дружина померла)

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Разом: 21 рік (з 2000 року)

Меріл Стріп і Дон Гаммер

Разом: 43 роки (з 1978 року)

Уілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт

Разом: 24 роки (з 1997 року)

Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес

Разом: 25 років (з 1996 року)

Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем

Разом: 11 років (з 2010 року)

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц

Разом: 19 років (з 2002 року)

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