Як стати щасливим наодинці: три дієві поради

Чимало людей вважають, що стати щасливими вони можуть бути лише поряд з іншими. Але дуже важливо вміти відчувати позитивні емоції і наодинці. Тому ловіть кілька ідей, які не потребують багато часу.

Під час пандемії доволі складно не піддаватись тривожності та знаходити причини для радості. Але для відчуття щастя не обов'язково завжди бути поряд з кимось. Тому ділимось справді актуальними порадами від телеграм-каналу ТЕД Саморозвиток, які допоможуть без надмірних зусиль та витрат часу покращити своє самопочуття самостійно.

1. Старайтеся відволікатися. Знайдіть затишне та зручне місце, розслабтесь, закрийте очі та дозвольте своєму розуму отримати повну свободу.

