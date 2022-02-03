Як стати щасливим наодинці: три дієві поради

Чимало людей вважають, що стати щасливими вони можуть бути лише поряд з іншими. Але дуже важливо вміти відчувати позитивні емоції і наодинці. Тому ловіть кілька ідей, які не потребують багато часу.

Під час пандемії доволі складно не піддаватись тривожності та знаходити причини для радості. Але для відчуття щастя не обов'язково завжди бути поряд з кимось. Тому ділимось справді актуальними порадами від телеграм-каналу ТЕД Саморозвиток, які допоможуть без надмірних зусиль та витрат часу покращити своє самопочуття самостійно.

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Як зробити себе щасливим:

1. Старайтеся відволікатися. Знайдіть затишне та зручне місце, розслабтесь, закрийте очі та дозвольте своєму розуму отримати повну свободу.

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2. Покличте себе на побачення. Хоч це і звучить дивно, але це дозволяє справді добре провести час, дізнатись більше про себе та додати щастя. Коли вам комфортно з собою наодинці, то це вже великий плюс.

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3. Станьте волонтерством. Така практика допомагає відчувати залучення до соціуму та дає розуміння, що ви можете комусь допомогти. Для цього не обов'язково з'являтись кудись особисто, адже є й варіанти віддаленої підтримки інших.

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