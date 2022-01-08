Чому не можна нікому розповідати про свої плани

Багато хто любить хизуватися своїми намірами та шаленими планами. Але науковці назвали причину, чому про них не варто розповідати до того, як втілити їх у реальність.

Як пише SAGE Journals, міжнародна група вчених-психологів з'ясувала, що повідомлення друзям про свою мету, яка тісно пов'язана з ідентичністю, знижує ймовірність її досягнення. Щоб дійти цього, науковці провели 4 експерименти в різних умовах, і 3 з них показали зниження мотивації, якщо учасник повідомляв комусь про свої плани.

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Щоб більш усвідомлено підійти до свого завдання, американський підприємець, письменник та інвестор Тім Ферріс у своїй лекції на TED порадив спочатку визначити, з якими страхами та перешкодами можна зіткнутися. Далі потрібно створити плани, як запобігти і подолати ймовірні негативні події.

Короткі підсумки. Якщо розповісти про свої плани та заздалегідь отримати похвалу, мотивації досягти мети буде менше. Ефективніше не озвучувати свої прагнення – це збільшить шанс на успіх.

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