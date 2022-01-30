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Як підвищити власну самооцінку: ці поради під силу кожному

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Як підняти самооцінку - фото 1
Як підняти самооцінку / Toa Heftiba on Unsplash

Самооцінка є дуже важливою складовою щастя та успіху, але буває складно об'єктивно оцінювати себе. Тому пропонуємо кілька справді дієвих рекомендацій, які дозволять почуватись краще та швидше рухатись до цілей.

Самооцінка – це емоційне та психологічне відчуття у себе, яке важливо підтримувати на хорошому рівні. Але пандемія внесла корективи у життя людей не лише фізично, а й морально, тому багатьом складно вірити у себе та оцінювати свої можливості в таких умовах. Тож поради від телеграм-каналу Психологічна підтримка допоможуть розв'язати цю проблему.

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Як підвищити самооцінку:

  • Визначте свої сильні сторони та старайтесь розвивайте їх;
  • Навчіть приймати та робити компліменти;
  • Припиніть критикувати себе без об'єктивних причин;
  • Намагайтеся спілкуватися з позитивними та впевненими в собі людьми, які готові вас підтримати;
Brooke Cagle on Unsplash - фото 494340
Brooke Cagle on Unsplash
  • Не порівнюйте себе з іншими;
  • Тренуйте власну наполегливість.
  • Стежте за своїм зовнішнім виглядом, бо це теж важлива складова самооцінки;
  • Завжди навчайтесь чомусь новому;
  • Дійте! Сидячи на одному місці не вдасться покращити свою самооцінку.

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