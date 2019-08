Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи

Згідно з дослідженнями останніх років, люди проводять за смартфоном по 5 годин кожен день. А середньостатистичний співробітник офісу витрачає до півтори години робочого часу даремно, просто відволікаючись на гаджет.

Ось три найефективніші способи, які допоможуть побороти смартфонну залежність:

Чорно-білий екран

Цей метод рекомендує Трістан Харріс, колишній продакт-менеджер Google і один з головних борців з залежністю від телефонів на сьогодні. Він вважає, що викид дофаміну, який викликають у нас яскраві картинки в стрічці, можна приглушити за допомогою чорно-білого екрану.

Спробуйте увімкнути чорно-білий режим

Журналісту Алексу Херну цей спосіб допоміг лише частково: він став менше грати в ігри, але тяга до Twitter у нього не пропала – синьо-білі або чорно-білі пости, яка різниця, якщо зміст не змінюється? Але якщо ви більше залежні від Instagram, як Неллі Боулс з The New York Times, то інтерес до соцмереж дійсно пропаде.

Screen Time

Screen Time – це програма, яка показує, скільки часу ви вже провели за смартфоном і на які розваги ви його витрачаєте найбільше.

За допомогою Screen Time можна обмежити час у додатках за категоріями. Наприклад, на ігри і соцмережі можна поставити таймер – не більше ніж годину на день. Журналіст Pocket-lint Кріс Холл поставив Screen Time на смартфони своїх дітей на цілий рік. Результат, за його словами, прекрасний – відносини в родині стали кращими.

Самодисципліна

Так, це як і раніше один з найбільш дієвих методів відмови від смартфона. Якщо сили волі не вистачає, можна скористатися іншими технологіями, наприклад, браслетом, який б'є вас струмом щоразу, коли ви порушите власні заборони. Так можна позбутися не тільки від смартфонів, але й інших залежностей – куріння або переїдання.

Такий браслет розробив американець Маніш Сеті. У 2012 році він вирішив взяти себе в руки і обмежити час у соцмережах, але самостійно зробити цього не зміг. Тоді він найняв помічницю, яка давала йому ляпаса щоразу, коли він відволікався на інтернет-розваги.

Експеримент допоміг і надихнув Сеті на створення браслета Pavlok. З його допомогою журналістка Forge Ніколь Дікер перестала відволікатися на соцмережі, а редактор The New York Times скинула 8 кг. А ось співробітниця The Verge перестати гризти нігті так і не змогла.

Маємо надію, що ці поради вам допоможуть ;)

