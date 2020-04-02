Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради

Не втратити здоровий глузд під час карантину – справа не вельми проста. Потрібно не лише вживатися з рідними під одним дахом, а й знаходити час і простір, який можна присвятити цілком і повністю собі. У цьому вам може допомогти смартфон. Розповідаємо, як не зійти з розуму під час карантину!

Хай там як, але саме зі смартфоном ми носимось ледь не цілісінький день. То чому б нам не скористатися своїм улюбленим гаджетом для самовдосконалення та втілення ідей під час карантину. Ми тут зібрали для вас кілька задумів, які допоможуть вам пережити самоізоляцію та не з'їхати з глузду.

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1. Вивчаємо англійську мову

Це може звучати дико банально, але ми рекомендуємо використовувати свій смартфон для вивчення англійської мови. Приділяйте буквально пів години свого часу на день, аби не лише примножити свій словниковий запас, а й підготуватися до майбутніх подорожей.

Так, ми робимо особливий акцент на мандрівках, адже рано чи пізно карантин по всьому світу закінчиться і ви зможете знову вивчати світ. А для того, щоб робити це легко і з неабияким задоволенням, потрібно буде володіти бодай базовою англійською мовою.

Вчіть іноземні мови

У більшості додатків є можливість вибору тем. Так ви зможете підівчити саме ті слова, які вам знадобляться у майбутньому.

Тут ми зібрали для вас ідеальні додатки, які допоможуть вивчати англійську мову без зайвих страждань.

2. Займаємось спортом

На жаль, жарт про після Пасхи уже не вельми актуальний, адже тепер в обороті використовується трендове "після карантину". До чого ми хилимо? А до того, що вдома теж можна слідкувати за власними здоров'ям і фізичною формою. Ви ж не хочете виглядати кепсько після того, як виберетеся нарешті в люди не лише для того, щоб викинути сміття або купити чергову пачку чіпсів і бляшанку улюбленого газованого напою?

Приділяйте час спорту

Більшість додатків для фізичної активності дозволяють не лише вибирати вправи для прокачування певних груп м'язів, а й повноцінно формувати щоденні тренування. Головне – не лінуватися та відповідально підійти до процесу, адже вдома ніхто не слідкуватиме за процесом.

Як показує практика, витрата коштів на додаток мотивує не лінуватися та займатися фізичною активністю краще, ніж використання безкоштовної версії програми.

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3. Займіться кулінарією

Підпишіться на кількох відомих кулінарів в інстаграмі та намагайтесь готувати смаколики за їхніми рецептами. По-перше, це дозволить тішити рідних і близьких крутими та новими стравами (100500 варіацій гречки теж годяться). По-друге, ви зможете удосконалювати свої кулінарні навички, що не буде зайвим і по завершенні карантину.

Наполегливо рекомендуємо звертати увагу на рецепти, для приготування яких не потрібно вишуканих інгредієнтів. Не забувайте, що карантин – час не певний, і витрачати всі зароблені та відкладені гроші на фуагру та стейк форелі на сніданок, обід і вечерю – не найкраща ідея.

Готуйте нові страви

Можете також попрактикуватися з подачею страв. Так ви зможете перетворити звичайне приготування їжі на творчий процес, який не обмежується лише накидуванням макаронів на тарілку, а також поливання їх зверху щедрою кількістю кетчупу ;)

4. Мобільна фотографія

Ще один крутий варіант проведення часу на карантині – мобільна фотографія. Звичайно ж, ми наполегливо не рекомендуємо виходити з дому без нагальної потреби, тому розгулювати містом зі смартфоном, аби зробити кілька крутих фото для інстаграму – ідея не найкраща. Натомість у вас є можливість стати food-блогером (використовуємо попередній пункт) або ж нарешті створити сторінку для свого кота чи собаки (він теж заслуговує на вподобайки). Спочатку у вас може не виходити, але це не причина зупинятися.

Фотографуйте те, що приготували

Для доведення своїх старань до ідеалу рекомендуємо скористатися одним із цих додатків. Вони дозволять швидко та зручно обробити кадри, аби опісля їх можна було викласти в мережу. Головне – не перестаратися.

5. Читаємо книжки

Ще одне корисне заняття, якому можна і треба присвятити час на карантині – читання. Смартфон у цьому може як допомогти, так і завадити. Усе залежатиме від самодисципліни та поставлених вами цілей.

Ви, коли прокидаєтесь, починаєте свій день з моніторингу соціальних мереж? Можливо, слід використати цей час з користю, присвячуючи його цікавому та захоплюючому чтиву? Як це зробити так, щоб ви завше знаходили час на читання?

Перетворіть смартфон на електронну книжку

Можете поставити перед собою ціль: читати бодай 30 хвилин або певну кількість сторінок на день. Такий підхід дозволить виробити корисну звичку, яка у недалекому майбутньому набере чималих обертів. Так, ви читатимете уже не пів години, а кілька годин.

Гляньте на екранний час вашого смартфона. Якщо соцмережі відбирають 3 і більше годин на день, то у вас є харч для роздумів. Можливо, слід використати дорогоцінний час з користю, а не лише для того, щоб бездумно ставити вподобайки своїм сусідам і однокурсникам, з якими ви не бачилися кілька років.

І це був надзвичайно короткий перелік можливостей, які відкриваються перед вами під час карантину. Головне – правильно розставляти пріоритети, виділяти час на саморозвиток, а також не забувати про те, що зекономлені кілька годин на добирання на роботу і додому – не привід спати до полудня. Бережіть себе, мийте руки з милом і не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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