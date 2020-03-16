Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома

Оголошення карантину в Україні не лише вплинуло на масові заходи. Не минулося й без змін в організації праці. Усе більше компаній переходять на дистанційну роботу. І щоб вона приносила вам максимум задоволення, а форсмажорних випадків було менше – слід переконатися, що у вас є всі необхідні гаджети.

Робота з дому потребує не лише максимальної концентрації, а й забезпечення технологічної бази. Ідеальний варіант, якщо ваша компанія надає пристрої, які дозволять вам працювати так само добре, як у стінах рідного офісу. Якщо ж забезпечення цілком і повністю лягає на ваші плечі, то вам потрібно переконатися, що ваші гаджети дозволять працювати без перешкод. До вашої уваги ТОП пристроїв, які допоможуть безперебійно працювати з дому.

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*Дисклеймер: матеріал має суто розважальний характер, а також покликаний надихнути вас на дистанційну роботу. Бережіть себе та своїх рідних.

Для комфортної дистанційної роботи слід не лише облаштувати оселю так, щоб вас ніщо не відволікало від хатньої рутини. Слід звернути увагу на інструменти, які допомагатимуть (маємо надію, що все буде саме так) вам виконувати доручення керівництва, а також отримувати задоволення від результату!

Ноутбук

Для професій, які потребують роботи за комп'ютером, слід мати особистий ноутбук. По-перше, не завжди є можливість прихопити з собою додому ваш робочий лептоп або комп'ютер. По-друге, на вашому пристрої зберігаються всі ваші персональні дані, які можуть бути важливими під час роботи на відстані. По-третє, саме ноутбук дозволяє працювати вам навіть у тих випадках, коли в оселі відсутнє світло.

Погодьтесь, форсмажорних ситуацій буває дуже і дуже багато. А раптове вимикання світла у районі може стати причиною того, що проєкт доведеться переробляти заново.

Переконайтесь, що ваш ноутбук справляється з поставленими задачами

Що потрібно зробити?

Якщо ваше керівництво ще не прийняло рішення про дистанційну роботу, не полінуйтесь принести ноутбук на роботу. Попросіть працівників технічного відділу встановити необхідне програмне забезпечення, а також перевірити, чи годиться ваш ноутбук для виконання завдань, які постають перед вами щодня.

Займіться очищенням простору на ноутбуці. Іноді бувають такі ситуації, що недостатня кількість пам'яті стає на заваді запуску певних програм. Не хочете потрапити у не вельми зручну ситуацію – потурбуйтесь про те, щоб на вашому комп'ютері залишалося бодай 10 ГБ вільної пам'яті.

Організуйте робочий простір. Хай там як, але саме комфортна локація дозволить вам не лише ефективніше працювати, а й отримувати задоволення від роботи.

Wi-Fi роутер

Якщо у вашій оселі вже є роутер, то вам не потрібно буде пояснювати, наскільки зручно, коли інтернет доступний по всій квартирі, а не лише у певній точці. Можете спокійно пропускати цей пункт, адже тут мовитиметься до адептів дротів.

Чому потрібно придбати Wi-Fi роутер, якщо у вас його досі немає? Передовсім він дозволяє не обмежувати себе у тому, де "ловити" інтернет у помешканні. Головне, щоб пристрій був потужний, а сигнал – доступний. Також Wi-Fi роутер дозволяє вам під'єднувати кілька пристроїв водночас. Для цього більше не потрібно вмикати ноутбук і робити з нього точку доступу.

Wi-Fi роутер дозволяє позбутися залежності від дротів

На що звернути увагу?

На швидкість інтернету, яку забезпечує роутер. Для більшості випадків її буде більш, ніж достатньо. Втім, потрібно переконатися, що під час виконання ваших завдань Wi-Fi роутер не стане однією з проблем.

На радіус дії. У деяких квартирах роутер може поводитися вельми кепсько. Товсті стіни, до прикладу, мають властивість обривати сигнал. Переконайтесь, що біля вашого робочого місця інтернет працюватиме без збоїв.

Павербенк

Якщо у вас досі немає павербенка, тоді цей пункт особливо важливий для прочитання. Зокрема, коли мовиться про роботу з дому. Портативний акумулятор дозволить не лише зарядити свої улюблені гаджети: смартфон, навушники, фітнес-браслет тощо, а й навіть може поновити заряд вашого ноутбука (якщо він це підтримує).

Чому ж особливо важливо мати павербенк, коли ви працюєте з дому? А тому, що в разі вимкнення світла ви маєте 99,99% імовірності залишитися без інтернету. Роздати його можна зі смартфона, але є всі шанси, що така оказія розрядить його у найбільш невідповідний момент. Про це слід потурбуватися заздалегідь.

Деякі моделі ноутбуків можна заряджати за допомогою павербенка

На який павербенк звернути увагу? Для домашніх умов виберіть акумулятор з пристойною місткістю. До прикладу, на 20 000 мАг. Також важливою є вихідна потужність. Є навіть спеціальні моделі, які підходять для зарядки ноутбуків. Такий варіант буде оптимальним, якщо потрібно буде привести до тями не лише смартфон, а й лептоп.

Зволожувач повітря

Ви, мабуть, здивувалися. Що у цьому переліку робить цей пристрій? Насправді ж, він дуже і дуже корисний, коли потрібно підтримувати в оселі комфортну атмосферу. По-перше, сухе повітря може стати причиною появи головного болю, а також дискомфорту. По-друге, пил в помешканні значно швидше підіймається у повітря, що може викликати алергічні реакції.

Підтримуйте оптимальну вологість повітря в квартирі

Якщо у вашому офісі щодня відбувається вологе прибирання, а в оселі ви не знаходитиме ані сил, ані вільного часу для цього процесу – задумайтесь над зволожувачем повітря. Втім, зловживати ним теж не варто. Пам'ятайте про те, що цей пристрій має і мінуси. Один із них – надмірна зволоженість повітря, що може стати причиною появи плісняви в помешканні, також може постраждати паркет або улюблений бабусин килим. У цьому питанні головне – дотримуватися розумного балансу. Квартира не повинна перетворитися на тропіки, а ви – на екзотичний фрукт посеред теплиці.

Потурбуйтесь про комфортну роботу в межах своєї оселі. Не полінуйтесь поспілкуватися зі своїм керівником, якщо ваша робота дозволяє дистанціюватися від офісу. Бережіть себе та своїх рідних, а також будьте відповідальними. Працюйте й отримуйте задоволення від того, що робите. А також не забувайте мити руки з милом і дезінфікувати смартфон ;)

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