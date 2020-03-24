Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного

Під час карантину потрібно максимально відповідально поставитися до власного здоров'я та самопочуття. Допоможуть у цьому кілька простих гаджетів, які не лише слідкуватимуть за вами, а й за вашими рідними.

Поширення коронавірусу стало причиною того, що багато людей по всьому світу почали уважніше ставитися до власного здоров'я, а також не ігнорувати будь-які симптоми, які можуть свідчити про інфікування. Втім, моніторити свій стан можна значно простіше, використовуючи круті та корисні гаджети.

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Безконтактний термометр

Такий простий і зручний гаджет дозволить виміряти температуру за лічені секунди. Усе, що вам потрібно – піднести пристрій до лоба, щоб відстань між "розумним" термометром і тілом не перевищувала 3 сантиметри. Натискаємо на кнопку і проводимо заміри.

У чому переваги таких термометрів? По-перше, вам більше не потрібно довго очікувати. Особливо оцінять цей момент батьки маленьких дітей, які знають, наскільки складно всадити на місці малечу, аби виміряти температуру звичайним ртутним термометром. По-друге, питання безпеки. Ртутний термометр може розбитися.

Температуру можна виміряти за лічені секунди

Очищувач повітря

Такий нехитрий пристрій не лише ідеально підійде для алергіків і сімей з маленькими дітьми, а й тих, хто хоче очистити повітря в оселі за лічені хвилини. Гаджети можуть очищувати до 99,99% частин, затримуючи їх всередині пристрою. У спеціальних фільтрах можуть затримуватися не лише пил і мікрочастини, а й патогенні бактерії.

"Розумні" очищувачі вміють автоматично визначати, коли потрібно замінити фільтр. Якщо це потрібно зробити – вам на смартфон прийде сповіщення. Також вони вмикаються тоді, коли повітря в приміщення недостатньо чисте.

Очищувач повітря може видаляти навіть бактерії

У користувачів є можливість моніторити стан повітря в реальному часі, відслідковувати рівень вологості та температуру. Окремі моделі вивчають поведінку користувачів. До прикладу, вони можуть вимикатися тоді, коли ви йдете на роботу, а також дають корисні поради з використання.

"Розумні" ваги

Хай там як, але цей пристрій теж буде корисним для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям. Ви не лише зможете контролювати, скільки набрали під час карантину, а й отримуватимете корисні поради, які допоможуть зганяти зайве.

Окремі моделі вміють визначати м'язову та жирову масу, що оцінять ті, хто серйозно ставиться до будови свого тіла. Крім того, вага показуватиме індекс маси тіла, аби ви знали, чи потрібно вам добирати вагу чи навпаки – збавляти.

Смарт-ваги синхронізуються з вашим смартфоном

Для максимальної зручності смарт-ваги вміють запам'ятовувати дані усіх членів сім'ї (до 10 осіб). Це дозволить вам регулярно синхронізувати отриману інформацію та слідкувати за своєю вагою.

Автоматичний дозатор для мила

Особливо актуальним у сьогоднішніх умовах є саме автоматичний дозатор для мила. Цей гаджет не потребує від вас жодного натискання, аби ви помили руки. Достатньо буде лише піднести руку, аби автоматично отримати необхідну кількість спіненого мила. Такий пристрій оцінять батьки з маленькими дітьми, яких не так уже й просто привчити до регулярного миття рук. Автоматичний дозатор перетворить процес з чогось неприємного на щось казкове та загадкове.

Стерилізатор смартфона

Цей пристрій надзвичайно необхідний тим, хто не розлучається зі своїм смартфоном протягом цілого дня. Буквально за лічені хвилини завдяки ультрафіолету стерилізатор видаляє з поверхні вашого гаджета всі бактерії. Це дозволить суттєво скоротити ризик отримання інфекцій або захворювань через контакт зі смартфоном. Усе просто як борщ!

Якщо вас зацікавив якийсь із цих пристроїв – не поспішайте бігти до крамниць. Наполегливо рекомендуємо скористатися доставкою додому, яка в умовах карантину дозволить вам мінімізувати контакти з людьми та потурбуватися не лише про своє здоров'я, а й здоров'я рідних. Бережіть себе та не забувайте мити руки з милом.

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