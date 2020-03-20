Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил

Смартфон – гаджет, який ми тримаємо у руках по кілька годин на добу. І, на жаль, він може стати причиною підхоплення усіляких вірусів. Щоби цього не сталося, потрібно відповідальніше поставитися до того як та де ви ним користуєтесь. Читайте 5 порад, які захистять ваше здоров'я.

Науковці не стомлюються порівнювати смартфони з унітазами. Ні, не тому, що ми усе більше часу зависаємо вбиральні та за цими гаджетами. А тому, що компактні пристрої, які завжди у наших руках, – вміють накопичувати шалену кількість бактерій і мікроорганізмів на своїй поверхні.

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Не дарма під час спалаху коронавірусу рекомендують не лише робити вологе прибирання в оселі, часто мити руки, а й навіть протирати свої смартфони. Але це не єдиний момент, який слід урахувати тим, хто не випускає гаджети з рук.

5 правил користування смартфоном під час карантину

1. Залишіть смартфон у кишені у громадському транспорті

Зрозуміло, що іноді ми проводимо у транспорті дуже багато часу, тож можна його використати з максимальною користю. До прикладу, пройти кілька занять з англійської на смартфоні тощо. Втім, ми наполегливо рекомендуємо відмовитися від цієї звички на час карантину, адже ваші руки контактують з поручнями у транспорті та іншими поверхнями. Після цього ви берете до рук смартфон, передаючи йому все "найкраще", що підібрали.

*після виходу з громадського транспорту рекомендуємо продезінфікувати руки, і лише після цього брати до рук смартфон.

Покладіть смартфон до кишені перед входом у транспорт

2. Не кладіть смартфон на стіл на роботі

Звичайно ж, перед початком робочого дня слід продезінфікувати також поверхню, за якою ви працюєте. Але це геть зовсім не означає, що слід класти на стіл смартфон. Краще кинути його до шухляди. По-перше, так буде нижчий ризик, що на ньому накопичиться щось не вельми потрібне для вас. По-друге, ви менше відволікатиметеся від роботи, що дозволить виконувати її ефективніше. А в результаті, не залишатися надовше в офісі, якщо ви досі не перейшли на дистанційну роботу.

Після користування смартфоном покладіть його до шухляди

3. Не притуляйте смартфон до термінала

Якщо ваш смартфон має NFC, то ви, звичайно ж, можете насолоджуватися безконтактними платежами. Вони не лише дозволяють мінімізувати контакт з іншими людьми, а й дають можливість за лічені секунди розрахуватися за покупки. Утім, ми наполегливо не рекомендуємо притуляти гаджет до термінала, адже цей пристрій теж може накопичувати чимало мікроорганізмів через те, що з ними постійно контактують люди.

*пам'ятайте про те, що безконтактні платежі працюють на відстані до 5 см, тож дотримуйтесь дистанції.

Дотримуйтесь дистанції при безконтактній оплаті

4. Не давайте гаджет іншим

Це правило може здаватися безглуздим, але таким чином ви зможете підтримувати певну стерильність свого пристрою. Якщо вам потрібно ввести номер телефона співробітника, то просто попросіть продиктувати його. Погодьтеся, виглядатиме дещо дико, якщо ви візьмете свій смартфон назад з рук колеги та почнете його активно витирати спиртовмісними серветками.

*якщо ви уникаєте рукостискань, то уявіть собі, що передавання смартфона з рук у руки – це та ж процедура.

Уникайте передавання смартфона з рук у руки

5. Дезінфікуйте смартфон перед тим, як дати дитині

Якщо у вас є малі діти, які постійно просять дати їм смартфон, то потурбуйтесь про те, щоб він був продезінфікований. Те ж стосується батьків, бабусь та дідусів. Не забувайте про те, що ви відповідаєте не лише за своє здоров'я, а й за здоров'я рідних і близьких.

Дезінфікуйте не лише руки, а й смартфон

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте правильно користуватися смартфонами, щоб максимально скоротити ризики.

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