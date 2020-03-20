На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
- 222
Смартфон – гаджет, який ми тримаємо у руках по кілька годин на добу. І, на жаль, він може стати причиною підхоплення усіляких вірусів. Щоби цього не сталося, потрібно відповідальніше поставитися до того як та де ви ним користуєтесь. Читайте 5 порад, які захистять ваше здоров'я.
Науковці не стомлюються порівнювати смартфони з унітазами. Ні, не тому, що ми усе більше часу зависаємо вбиральні та за цими гаджетами. А тому, що компактні пристрої, які завжди у наших руках, – вміють накопичувати шалену кількість бактерій і мікроорганізмів на своїй поверхні.
Це корисно: Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
Не дарма під час спалаху коронавірусу рекомендують не лише робити вологе прибирання в оселі, часто мити руки, а й навіть протирати свої смартфони. Але це не єдиний момент, який слід урахувати тим, хто не випускає гаджети з рук.
5 правил користування смартфоном під час карантину
1. Залишіть смартфон у кишені у громадському транспорті
Зрозуміло, що іноді ми проводимо у транспорті дуже багато часу, тож можна його використати з максимальною користю. До прикладу, пройти кілька занять з англійської на смартфоні тощо. Втім, ми наполегливо рекомендуємо відмовитися від цієї звички на час карантину, адже ваші руки контактують з поручнями у транспорті та іншими поверхнями. Після цього ви берете до рук смартфон, передаючи йому все "найкраще", що підібрали.
*після виходу з громадського транспорту рекомендуємо продезінфікувати руки, і лише після цього брати до рук смартфон.
2. Не кладіть смартфон на стіл на роботі
Звичайно ж, перед початком робочого дня слід продезінфікувати також поверхню, за якою ви працюєте. Але це геть зовсім не означає, що слід класти на стіл смартфон. Краще кинути його до шухляди. По-перше, так буде нижчий ризик, що на ньому накопичиться щось не вельми потрібне для вас. По-друге, ви менше відволікатиметеся від роботи, що дозволить виконувати її ефективніше. А в результаті, не залишатися надовше в офісі, якщо ви досі не перейшли на дистанційну роботу.
3. Не притуляйте смартфон до термінала
Якщо ваш смартфон має NFC, то ви, звичайно ж, можете насолоджуватися безконтактними платежами. Вони не лише дозволяють мінімізувати контакт з іншими людьми, а й дають можливість за лічені секунди розрахуватися за покупки. Утім, ми наполегливо не рекомендуємо притуляти гаджет до термінала, адже цей пристрій теж може накопичувати чимало мікроорганізмів через те, що з ними постійно контактують люди.
*пам'ятайте про те, що безконтактні платежі працюють на відстані до 5 см, тож дотримуйтесь дистанції.
4. Не давайте гаджет іншим
Це правило може здаватися безглуздим, але таким чином ви зможете підтримувати певну стерильність свого пристрою. Якщо вам потрібно ввести номер телефона співробітника, то просто попросіть продиктувати його. Погодьтеся, виглядатиме дещо дико, якщо ви візьмете свій смартфон назад з рук колеги та почнете його активно витирати спиртовмісними серветками.
*якщо ви уникаєте рукостискань, то уявіть собі, що передавання смартфона з рук у руки – це та ж процедура.
5. Дезінфікуйте смартфон перед тим, як дати дитині
Якщо у вас є малі діти, які постійно просять дати їм смартфон, то потурбуйтесь про те, щоб він був продезінфікований. Те ж стосується батьків, бабусь та дідусів. Не забувайте про те, що ви відповідаєте не лише за своє здоров'я, а й за здоров'я рідних і близьких.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте правильно користуватися смартфонами, щоб максимально скоротити ризики.
Читайте також: Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
14:54Що ми робимо у тінях: трейлер другого сезону серіалу Тайки Вайтіті
-
14:30У мережі стає популярною мелодія коронавірусу, яку грають для розминки і дезінфекції
-
14:19Дистанційне навчання: у мережі з'явився геніальний лайфхак (відео)
-
13:45Названі найщасливіші країни світу
-
13:19В Європі вибрали дерева року: вражаючі кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:40Статую Христа в Бразилії підсвітили прапорами країн, які постраждали від COVID-19: фото
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
12:08Коронавірус в Україні: перший хворий з Чернівців остаточно одужав
-
12:00Швеція відмовилась від боротьби з коронавірусом: спростовуємо новий фейк
-
11:47Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео
-
11:19Через пандемію коронавірусу Google присвятив дудл Ігнацу Земмельвейсу: хто він такий
-
10:50Модель роздяглася заради порятунку мешканців океанаріумів: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
10:00День весняного рівнодення: вплив на всі знаки зодіаку
-
09:49Доктор Віра 7, 8 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
09:23У джакузі з сигарою: Шварценеггер закликав людей залишатися вдома (відео)
-
08:52Зухвала MARUV пікантно оголилася на новому гарячому фото
-
08:25Емінем оголосив переможця конкурсу по швидкості читання репу: відео
-
07:55У США флорист робить букети з туалетного паперу: фото
-
07:31Світоліна показала, як тренується під час карантину
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
- 19 березня
-
21:47Apple запатентувала комп'ютерну мишку, яка змінює форму
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
- 19 березня
-
20:19Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус
-
18:15Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео
-
16:00Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів
-
14:00Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
-
12:0010 українських слів, які замінять поширені кальки з російської
-
10:00Ліна Костенко чи ні? Впізнай рядки поетеси у цікавому тесті
-
07:29Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні
- 18 березня
-
19:19Круті фантастичні серіали, які варто побачити
-
16:30Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися
-
15:12Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
-
13:30Нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус: як почувається депутат
-
11:46Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок
-
10:00Де замовляти їжу і продукти онлайн: популярні служби доставки в Україні
-
07:11Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах
- 17 березня
-
20:31Скільки буде тривати пандемія коронавірусу: прогноз учених
-
18:41Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
-
17:00Карантинний Київ у трьох картинках: що закрито, а що працює в столиці
-
15:00Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято