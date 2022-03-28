Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації

Як бути продуктивним на роботі у воєнний час / Christin Hume on Unsplash

У тих областях України, де ситуація безпечніша, радять повертатись до роботи, підтримувати економіку та платити податки. Тому ділимось порадами, які допоможуть сконцентруватись на роботі.

Життя у постійному стресі під час воєнного стану призводить до того, що людям складно просто брати та працювати. Новини про переговори, обстріли, знищені міста, втрачені життя та гуманітарні коридори не дозволяють швидко перемкнутись на робочі завдання, але це справді важливо робити у тих областях, де відносно безпечно. Тому психолог Алла Каун на каналі Психологічна підтримка розповіла, як виправити ситуацію з концентрацією.

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Як бути продуктивним на роботі під час війни:

1. Визначтесь, для чого зараз ви працюєте. Щоб бути корисним суспільству, підтримувати свою родину, економіку, щоб не залишатись без справ. Це справді важливо.

2. Плануйте невеликі завдання на наступну годину та дві, а тоді позначайте для себе, що їх виконали. Для психіки це хороший сигнал, що ви не тільки в порядку, а й готові діяти.

3. Чергуйте роботу з іншими справами, які допомагають боротись зі стресом.

Знайдіть для себе відповідь на питання: "Що у моєму минулому допомагало мені проживати важкі та кризові моменти?". Приміром, це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури тощо, – радять експерти.

Нехай це стане вашою стратегією життя сьогодні: чергувати роботу та приємні речі.

4. Дослухайтесь до себе: чи маєте ви зараз вдосталь сил, щоб працювати. Якщо виникають сумніви, то згадуйте про чергування з тими справами, які приносили раніше радість.

Так, ви були дуже сильними та працездатними до війни, я впевнена, але зараз ваша психіка переживає травматичну подію. Переглядаючи постійно рівень власної "батарейки" та надаючи собі спокій, ви суттєво знижуєте можливість розвитку симптомів ПТСР, – підсумовує психолог.

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