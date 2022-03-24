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Чому під час війни люди розходяться
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Вторгнення російських окупантів на територію України перевернуло звичайне життя та змусило забути про багато речей, які раніше були рутинними. І в цей час постраждали й подружні стосунки. Чому чимало пар розлучаються під час війни – читайте далі.
Міцні романтичні стосунки базуються на багатьох важливих речах, приміром, коханні, підтримці, взаєморозумінні та довірі. Але під час війни більшість українців вже довгий час виснажені та не можуть підтримувати нормальну комунікацію з іншими людьми. Саме це позначається рівні спілкування і може призводити до розривів. Тому психологиня Ірина Тичина у телеграм-каналі Психологічна підтримка пояснила, що ж стає причинами розривів стосунків
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Чому пари розходяться під час війни:
Не вистачає ресурсу на почуття
"Любов – це дієслово! А в стресових умовах стає важко проявляти це почуття, робити маленькі та великі добрі вчинки для своєї другої половини. Через "оголені нерви", коли всередині все "бринить, немов струна", а ситуація невизначеності або безпосередньої небезпеки все триває і триває. Бо життя змінилося, і тепер багато сил та часу йде на організацію елементарних побутових речей, а на стосунки ресурсу просто не вистачає. Бо є важливіші речі, а решта почекає до перемоги", – розповідає вона.
З'являються інші пріоритети
Під час війни дуже чітко стає зрозуміло, що насправді важливо, а що на другому плані. Речі, про які могли не замислюватись до вторгнення російських окупантів, стають дуже цінними. Тому може виявитись, що такі речі дуже різних для партнерів, тож зникають точки дотику.
"Переживання війни робить усіх максимально чесними, такими, як ми є насправді й інколи це не та правда, яку ми готові знати про свого партнера. Тому, можливим є розлучення і побудова стосунків з тим, хто має схожі переконання та цінності", – пояснює психолог.
Різна реакція на стрес
Кожен по-своєму реагує на важкі моменти у житті: хтось відчуває паніку, хтось тривогу, хтось готується до захисту. Це часто може заважати об'єднатись та проявити підтримку, щоб разом пережити цей час. Якщо кожен залишається наодинці зі своїми переживаннями, то це призводить до поступового розриву стосунків.
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