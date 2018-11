X-фактор 9 випуск 11: зіркові батли, які вас здивують

11 випуск X-фактор 9 пройшов 10 листопада на каналі СТБ, показавши перші випробування у тренувальному таборі. Дивіться найцікавіші зіркові батли учасників нового сезону на Радіо МАКСИМУМ!

Старт тренувального табору X-фактор 9 відзначився двома конкурсами: на першому 250 виконавців, які отримали "так" під час кастингів, мали виконати 20-секундний уривок з пісні, яка б показала їх якнайкраще. Кожен з табору мав всього 15 хвилин на підготовку, а на сцені водночас перебувало по 5 учасників.

І ще: Модель XL 2 сезон – оголошена переможниця шоу: фото

Відзначимо, що суддівська четвірка з Олега Винника, Насті Каменських, Андрія Данилка та Дмитра Шурова доволі жорстко та беззаперечно відсіювала всіх, хто не зумів продемонструвати талант.

X-фактор 9 випуск 11 – дивитися початок тренувального табору 10-11-2018:

Другий етап конкурсу був також із нелегких, адже конкурсантів розбили на пари, де кожен обирав пісню для суперника. За 5 годин підготовки виконавці повинні були максимально зачепити суддів. Вдалось це далеко не всім, відтак продовжити боротьбу зуміли лише 24 конкурсанти.

Дивіться найкращі зіркові батли X-фактор 9:

EL Кравчук – Unstoppable, Юра Васильців – Hotel California – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Фіолет – Cheri Cheri Lady, Мотор’ролла – Цвет настроения синий – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Абіе – Тримай, Ваня Іщенко – Я солдат – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Ольга Цепкало – Lost on you, Дерибас – Shape of you – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Александр Звєрєв – В чистім полі, Сергій Щерба – Summer Moved On – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Маргарита Двойненко – Намалюю тобі зорі, Марк Савін – Sorry – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Поль Манондіз – Everything I Do, Ольга Гокова – Ніжно – Х-фактор 9. Тренувальний табір:

Х фактор 9 випуск 11 віл 10-11-2018: дивіться результати тренувального табору:

Читайте також: Танці з зірками 2018: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі