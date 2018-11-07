Модель XL 2 сезон – оголошена переможниця шоу: фото

Фінал шоу "Модель XL" вийшов на каналі "1+1" 6 листопада і визначив переможницю другого сезону. Хто переміг у революційному шоу? Читайте біографію красуні та дивіться повний випуск онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Останній тиждень проекту Модель XL став найважчим для фіналісток Ірини Стішок, Наталки Петрик та Анни Логвінової, адже всі випробування були у стилі реального модельного життя.

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Першим завданням для учасниць стала фотосесія на конях у воді, після чого дівчата побували на співбесіді з головним редактором популярного видання Elle, а під час останнього завдання усі учасниці шоу виступили на подіумі із новою колекцією Андре Тана у рамках Ukrainian Fashion Week. На важливий модній події моделі XL були разом з українськими зірками Лесею Нікітюк та Ольгою Поляковою.

Врешті судді, крісла яких цього року зайняли Тетяна Мацкевич, Катя Осадча, Богдан Юсипчук та Андре Тан, все ж обрали переможницю шоу Модель XL – 23-річну Наталку Петрик.

Дівчина зі Львова навчалась на юриста, а через шоу вирішила довести своєму татові, що може бути підкорювати ще й модельну індустрію. Наталка зі своїм запальним характером одразу ж запам'яталась глядачам. До того ж, у 2016 році вона була наймолодшою учасницею проекту "Майстер шеф" на СТБ.

Додамо, що переможниця шоу отримує можливість провести професійну фотосесію у Парижі, прикрасити новий номер журналу Elle, а також нову колекцію для пишних та розкішних А.Tan Plus.

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