Танці з зірками 2018: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі

Українцям показали 11 випуск шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування 4 листопада 2018-го!

В одинадцятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 11 випуску шоу Танці з зірками в зоні ризику опинилися: Мішель Андраде та Женя Кот, Денис Берінчик і Катя Бєлявська, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Однак, телеглядачі врятували своїм голосуванням Мішель Андраде і Женю Кота та пропустили їх у наступний ефір.

Дві пари, за які найменше проголосували глядачі (Денис Берінчик і Катя Бєлявська, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова) виконали "танець за життя", а переможця обрали судді проекту. Відтак, після одинадцятого випуску Танців з зірками 2018 проект покинули Денис Берінчик і Катя Бєлявська.

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