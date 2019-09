X-фактор 10 сезон стартував: кого обрали судді на першому кастингу

14 вересня стартував десятий сезон вокального шоу X-фактор. Хто вразив суддів своїми вокальними здібностями на першому кастингу у Харкові – дивіться відео!

Традиційно в перших випусках шоу X-фактор учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють до команд у тренувальному таборі. Нагадаємо, що суддями ювілейного сезону стали: Настя Каменських, Андрій Данилко, Оля Полякова та Алессандро Сафіна.

У першому випуску судді обрали 11 найкращих виконавців. Дивіться найкращі виступи учасників!

Ася Ярмолюк з Кривого Рогу прекрасно заспівала пісню The Hardkiss "Мелодія" і пройшла далі. Не пропустіть емоційне виконання відомої пісні:

Наступним вийшов на сцену Денис Мельник з піснею гурту Queen "Too much love kill you". Відразу троє суддів сказали йому "так", проти була тільки Настя Каменських:

Італійка Деніз Фарро заспівала пісню Demi Lovato і отримала одностайне схвалення суддів (здається, маємо першого фаворита шоу):

26-річний Іван Чижевич з Дніпра, для якого це був перший виступ на великій сцені, адже зазвичай хлопець співає лише на корпоративах, виконав пісню "Я слушал дождь" Григорія Лєпса:

Наступною на сцені виступила Поліна Терехова з піснею виконавиці Едіт Піаф "La vie en rose". Суддям дуже сподобався її голос і манера співу:

Sonia Goldi з піснею Земфіри "Мальчик" сподобалася не усім суддям, однак, і в неї буде шанс показати, на що вона здатна. До речі, на обличчі співачки красується татуювання з написом "можу собі дозволити":

Музиканти з гурту "Степ" також пройшли далі. Вони виконали пісню "Смажений кабанчик". Варто відзначити, що чоловіки почали грати ще в 1999 році. Багато суддів впізнали виконавців і зустріли їх з радістю:

Ще один не менш артистичний гурт "Циферблат" виконав авторську пісню "Вночі". Хлопцям вдалося приємно здивувати членів журі та отримати три "так":

Марія Метельська, яка вже брала участь у X-факторі в 4 сезоні, виконала пісню "Running". Раніше дівчина співала в групі "Інжир":

Олена Кушнір, яка довго працювала з Ігорем Кондратюком, але згодом покинула шоу-біз заради сім'ї, спробувати щастя знову з піснею TAYANNA "Сила":

Потім на сцену вийшла 47-річна Людмила Базелюк, жінка виконала пісню Олександра Пономарьова "Доня", чим неабияк розчулила Олю Полякову. І це не просто так. Згодом, стало відомо, що протягом 15 років Людмила працює в сім'ї артистки: вона няня її дітей. Виступ учасниця присвятила своїй дитині:

