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Нові пісні вересня: плейлист популярних треків тижня
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Популярна музика підіймає настрій та змушує танцювати! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за другий тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ, який точно зарядить позитивом.
Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за новий тиждень вересня від Радіо МАКСИМУМ!
Слухай новинки музики минулого тижня тут
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)
- Halsey - Graveyard (Time-lapse)
- OneRepublic - Somebody To Love (Lyric Video)
- Camila Cabello - Liar
- Men I Trust - All Night
- Cheat Codes X Sofia Reyes X Willy William - Highway (Official Video)
- James Blunt - Cold [Official Video]
- Post Malone - Saint-Tropez (Official Video)
- Grimes & i_o - Violence (Official Video)
- Tove Lo - Really don’t like u (Lyric Video) ft. Kylie Minogue
- MARINA - Superstar [Acoustic Video]
- Charlie Puth - Mother [Official Video]
- Steve Aoki & Backstreet Boys - Let It Be Me (Official Video) [Ultra Music]
- Becky G - Secrets (Official Video)
- Charli XCX - 2099 (Feat. Troye Sivan) [Official Audio]
- Charli XCX - Official [Official Audio]
- Gone West - What Could've Been (Official Video)
- Swae Lee - Sextasy (Official Video)
- Burna Boy - Gum Body (Feat. Jorja Smith) [Official Video]
- Akon - Como No ft. Becky G
- James Arthur & Ty Dolla $ign feat. Shotty Horroh - Treehouse
- Neoni - Never Say Die (official lyric video)
- S.A.M. - Fury's Laughter (Official Music Video)
- Hälder - i do (Official Music Video)
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