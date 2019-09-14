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Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Солістка гурту KAZKA неабияк розбурхала користувачів мережі цього тижня. Співачка виклала у мережу провокативне фото з ванни, на якому вона позує топлес, хизуючись своїм пишним бюстом. Пост вона підписала просто: "Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою". Що ж з цього приводу думають коментатори під публікацією: "Казка подорослішала?", "Дуже сексуальна і красива", "Яка гаряча", "Цицьки нормальні", "Ніжна те неймовірно сексуальна", "Видно, що не була свята", "Так хто, блін, миється в душі в губній помаді і в макіяжі???", "У мене друг рекламник каже, що тільки коли продукт зовсім уже поганий, тільки тоді потрібно рятувати цицьками. На мою думку, у Саші поки не все так погано, тому на цьому етапі такий маркетинг зайвий".
Фіналістка 2 сезону проєкту "Супермодель по-українськи" Віка Маремуха теж вирішила провокувати користувачів мережі. Чарівна модель виклала на своїй сторінці в Instagram світлину, на якій вона позує в піджаку, який прикриває її оголені груди. Кадр настільки припав до душі її підписникам, що вони вирішили не стримувати емоції: "Hot! Прямо обкладинка журналу", "Яка ти красива", "Просто вогонь", "Шикарна, як завжди", "Це просто нереально красиво та круто", "Йой, Маре, ти що робиш?", "Пушка", "Голлівудська діва", "Ви, як завжди, на висоті".
Чарівна Тіна Кароль похизувалася в мережі своїми стрункими ніжками та розкішним тілом. Воно й не дивно, що підписники не залишилися байдужими до світлини, яку співачка виклала на днях: "Така тооооооненька", "Велична! Безмежно люблю", "Тіна, хочу такі ноги", "Чекала, чекала нову фотку. І дочекалася", "Вау, яка ти красуня", "Гарна русалочка", "Зводиш з розуму", "Яка ти красива і витончена", "Сексі мама", "Тін, ти вже давно нас звабила, а такими фото просто добиваєш", "Неймовірна і гаряча тигриця".
Гарячі булки MARUV провокують не лише Катерину Кухар під час проєкту "Танці з зірками", а й користувачів мережі. Власне, епатажна співачка виклала спекотні кадри з останнього випуску, на яких вона хизується своєю філейною частиною, яка у неї огогого! Коментарі не забарилися: "Наша богиня", "Прекрасна", "Красуня, поки молода, то нехай показує попу", "Не напружуй моє серце", "Дуже сексуально", "Хороша, як не крути", "Кажуть, що людина може нескінченно дивитися на три речі... Здається, тут достатньо і однієї", "Неземна красуня. Талантище. Успіхів тобі у всьому!!!", "Відразу видно що у MARUV велике серце".
Спокуслива Ольга Цибульська виклала фото у червоній сукні. В ній співачка виглядає настільки приголомшливо, що її прихильники просто не змогли стримувати емоцій, засипаючи кумира теплими словами: "Ви красуня", "Оригінально і сережки бомба! Червоний вам до лиця", "Яка ви гарна", "Пристрасна", "Ви поборете всіх співачок наповал", "Дуже пасує цей образ", "Чекаємо з нетерпінням на ваш сюрприз", "Ви прекрасна, як перчик червоний гостренький", "Файне фото!"
Нове фото співачки Олі Полякової теж викликало хвилю коментарів у мережі. Причому, дехто з коментаторів запідозрив виконавицю у вагітності. Ми ж підозрюємо, що світло погано впало або Полякова просто добряче попоїла перед виступом: "Мені одній живіт здався?..", "Ти вагітна?", "А що з жіночою партією? Бажання пройшло?", "Нє, ну це тигровий животик?", "Яка шикарна жінка", "Я звичайно перепрошую, Оля, а що це за животик у Вас?", "Ну як можна, бути красивою такою?!", "Вау, леопардовий крутий! Ще б кокошник до цього підібрати!", "Це гра тіней або пузо? Ти не вагітна випадково?", "Привіт, на одному з концертів Ви мені підморгнули... моїй дружині це не сподобалось... Будь ласка, не робіть так більше".
Наостанок залишимо вам ніжну та спокусливу Дашу Астаф'єву, яка цього разу вразила мережу милими сімейними фото. Вони однозначно варті вашої уваги та кількох теплих слів. Власне, що ж написали інші користувачі мережі під її новим постом: "Сімейне фото", "Позитив зашкалює", "Ой, заздрю собаці", "Природні фото, дуже гарні", "Як мило", "Фантастичні фото. Стільки любові, тепла і світла! Мама, Тато і Діти", "На цьому фото красиве все!"
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