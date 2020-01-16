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Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки

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Цитати з пісень The Beatles - фото 1
Цитати з пісень The Beatles

16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles, і це не дивно, адже цей британський гурт справді зумів подарувати нову сторінку історії музики. Тому зібрали 5 простих і прекрасних істин з пісень "Ліверпульської четвірки", які знайомі кожному!

Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки - фото 379998

"Гроші мене не дуже цікавлять, за гроші любов не купиш" (пісня Can't buy me love)

Доволі бадьора пісня The Beatles – Can't buy me love лише підтверджує, що за гроші можна придбати будь-що, окрім кохання. І справді, ліричний герой пропонує купити перстень, адже купюри для нього ніщо, але він з радістю поділиться почуттями. До слова, трек потрапив до ТОП-500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Ston. І ми не можемо не погодитись!

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Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки - фото 380006

"Життя надто коротке, а нове неможливо купити" (пісня Love You To)

Пісня The Beatles – Love You To стала доволі незвичайною на фоні звучання інших треків. Адже індійські мотиви та життєва філософія нового рівня не залишила байдужими шанувальників. До слова, робочою назвою композиції була "Бабуся Сміт". А бабуся точно поганого не порадить!

Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки - фото 380007

"З кожною помилкою ми, безумовно, повинні вчитися"(While My Guitar Gently Weeps)

Композиція The Beatles – While My Guitar Gently Weeps могла й зовсім не з'явитись на світ, адже також доволі відрізнялась та й не всі учасники гурту були від неї у захваті. На створення треку Джорджа Гаррісона надихнула "Книга перемін" – китайський філософсько-окультний трактат.

Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки - фото 380008

Це найкраще, що можна уявити бути вільним, як птах" (Free as a Bird)

Хоч критики і неоднозначно оцінили цей трек, але кліп вважався одним із найкращих за всю історію музичних роликів. Він має стільки відсилок на творчість самого гурту, що його можна переглядати кілька разів.

Всесвітній день The Beatles: 5 життєвих істин пісень Ліверпульської четвірки - фото 380009

"Йде дощ чи світить сонце, це лише стан душі" (пісня Rain)

Сам Леннон пояснив, що трек The Beatles – Rain "про тих людей, які вічно ниють через погоду". Вони невдоволені ні спекою, ні зливою. І справді, лише ми можемо обирати, як ставитись до будь-чого навколо, навіть, якщо це лише погода.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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