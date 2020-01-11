Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу

Пісня Toss a Coin to Your Witcher, яка прозвучала в серіалі "Відьмак" від Netflix, стала справжнім хітом мережі. Завдяки чіпкому мотиву та нав'язливим словам трек здобув шалену популярність, тож його активно перекладають на різні мови світу. Нарешті з'явилась українська версія – зацініть!

Пісню Відьмака українською переклала блогерка Helena Androsova. Її версія під назвою "Киньте гріш Відьмакові" вже зібрала близько 100 тисяч переглядів на YouTube.

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Дівчина наголошує, що цей кавер, передусім, є перекладацьким проєктом, а от запис пісні має технічні недоліки. Після успіху відео Helena відкрила збір коштів на покупку професійної техніки та пообіцяла записати пісню Відьмака у хорошій якості. А поки що слухайте українську версію та вчіть слова:

Текст української пісні Відьмака:

Ваш скромний бард зустрів

В дорозі Відьмака.

Тож про Геральта з Ривії

Балада моя.

Зійшовся Білий Вовк

В двобої із чортом

Та безліччю ельфів

Із ницим нутром.

Схопили і мене

Підступні вороги,

Понищили лютню

І в зуби дали.

Коли ж поцілив біс

Рогами в ніжний бік,

Тут скрикнув Відьмак наш:

"Ти, курва, допік!"

Киньте гріш Відьмакові

З долини у квітах, з долини у квітах.

Киньте гріш Відьмакові

З долини у квітах.

На краєчку землі

Зустрів страшну орду,

Що б'є і мордує,

Вганяє в пітьму.

Прогнав ельфійський рід

Він аж за небокрай,

Високо у гори

Назад в їхній край.

Він бестій всіх здолав,

За нас не раз вмирав,

Він друг нам у бідах,

Тож досить вже чвар.

Кінець баладі цій

І важкому шляху.

Відьмак – переможець!

Налийте ж йому!

Киньте гріш Відьмакові

З долини у квітах, з долини у квітах.

Киньте гріш Відьмакові,

Він друг нам у бідах.

Відзначимо, що ще два роки тому українка записала кавер на "Priscilla's Song":

Пісня Прісцили "The Wolven Storm" українською:

Між шрамів проклади перстом своїм дорогу

Щоб всупереч зіркам сплелись наші шляхи

Відкрий ті рани й вилікуй потому

Зіткати візерунок долі щоб змогли

Приспів:

Із снів моїх біжиш ти зранку гордо

Твій солодкий запах аґрусу й бузку

Хочу в снах я бачити твій локон чорний

Фіалки у очах, з яких зітру сльозу

По сліду вовка піду у заметілі

І серце вперте я наздожену

Крізь гнів і сум, що в ньому скам’яніли

Відкриті всім вітрам вуста я розпалю

Приспів.

Не знаю, чи ти призначення дорога

Чи лиш на пристрасть злетілись ми сліпу

Якби відрікся від бажання свого

Чи покохала б ти мене собі на біду.

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