Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу

  • 147
З'явилась пісня Відьмака українською - фото 1
З'явилась пісня Відьмака українською

Пісня Toss a Coin to Your Witcher, яка прозвучала в серіалі "Відьмак" від Netflix, стала справжнім хітом мережі. Завдяки чіпкому мотиву та нав'язливим словам трек здобув шалену популярність, тож його активно перекладають на різні мови світу. Нарешті з'явилась українська версія – зацініть!

Пісню Відьмака українською переклала блогерка Helena Androsova. Її версія під назвою "Киньте гріш Відьмакові" вже зібрала близько 100 тисяч переглядів на YouTube.

Це цікаво: Коли вийде другий сезон серіалу Відьмак з Генрі Кавіллом

Дівчина наголошує, що цей кавер, передусім, є перекладацьким проєктом, а от запис пісні має технічні недоліки. Після успіху відео Helena відкрила збір коштів на покупку професійної техніки та пообіцяла записати пісню Відьмака у хорошій якості. А поки що слухайте українську версію та вчіть слова:

Текст української пісні Відьмака:

Ваш скромний бард зустрів
В дорозі Відьмака.
Тож про Геральта з Ривії
Балада моя.

Зійшовся Білий Вовк
В двобої із чортом
Та безліччю ельфів
Із ницим нутром.

Схопили і мене
Підступні вороги,
Понищили лютню
І в зуби дали.

Коли ж поцілив біс
Рогами в ніжний бік,
Тут скрикнув Відьмак наш:
"Ти, курва, допік!"

Киньте гріш Відьмакові
З долини у квітах, з долини у квітах.
Киньте гріш Відьмакові
З долини у квітах.

На краєчку землі
Зустрів страшну орду,
Що б'є і мордує,
Вганяє в пітьму.

Прогнав ельфійський рід
Він аж за небокрай,
Високо у гори
Назад в їхній край.

Він бестій всіх здолав,
За нас не раз вмирав,
Він друг нам у бідах,
Тож досить вже чвар.

Кінець баладі цій
І важкому шляху.
Відьмак – переможець!
Налийте ж йому!

Киньте гріш Відьмакові
З долини у квітах, з долини у квітах.
Киньте гріш Відьмакові,
Він друг нам у бідах.

Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу - фото 379219

Відзначимо, що ще два роки тому українка записала кавер на "Priscilla's Song":

Пісня Прісцили "The Wolven Storm" українською:

Між шрамів проклади перстом своїм дорогу
Щоб всупереч зіркам сплелись наші шляхи
Відкрий ті рани й вилікуй потому
Зіткати візерунок долі щоб змогли

Приспів:
Із снів моїх біжиш ти зранку гордо
Твій солодкий запах аґрусу й бузку
Хочу в снах я бачити твій локон чорний
Фіалки у очах, з яких зітру сльозу

По сліду вовка піду у заметілі
І серце вперте я наздожену
Крізь гнів і сум, що в ньому скам’яніли
Відкриті всім вітрам вуста я розпалю

Приспів.

Не знаю, чи ти призначення дорога
Чи лиш на пристрасть злетілись ми сліпу
Якби відрікся від бажання свого
Чи покохала б ти мене собі на біду.

Читайте також: У Netflix нарешті пояснили часові лінії у Відьмаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 762
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • 09 cічня, 14:15
  • 1184
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • Вчора, 16:00
  • 29080
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз