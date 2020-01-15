Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

16 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 8
16 січня – четвер - фото 1
16 січня – четвер

Сьогодні, 16 січня, у віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія, а також у всьому світі відзначають День The Beatles. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий мученик Гордій жив в III столітті. Він походив з каппадокійського міста Кесарії (територія сучасної Туреччини) і був начальником (сотником) в римському війську. В певний момент Гордій настільки глибого увірував в Христа, що склав з себе посаду сотника і став подвизатися в пустелі. Коли імператор Лікіній звів гоніння на християн, то Гордій прийшов в місто в той час, як язичники звершували свято на честь бога війни, Марса. З`явившися на торжество, він проголосив, що вірує в Христа і зневажає ідолів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 379945

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день The Beatles
  • 1918 – Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
  • 1919 – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.
  • 1919 – Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії
  • 1920 – у Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США; набула чинності 18-та поправка до Конституції США (у країні набрав сили "сухий закон").
  • 1924 – іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
  • 1945 – Адольф Гітлер спустився у підземний бункер, що розміщувався на глибині 18 метрів під його канцелярією, і залишався в ньому протягом наступних 105 днів аж до дня свого самогубства.
  • 1954 – місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам’янець-Подільська область – на Хмельницьку.
  • 1957 – у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, у якому почав виступати гурт "The Beatles".
  • 1963 – уперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала жінка – англійка Івонн Поуп пілотувала авіарейс із Лондона в Дюссельдорф.
  • 1969 – чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.
  • 1984 – Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.
  • 1991 – Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
  • 1992 – Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
  • 1997 – компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80 % ринку.
  • 2002 – Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
  • 2006 – Елен Джонсон-Серліф склала присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці.
  • 2014 – в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ

  • 1728 – Піччіні Ніколо, італійський і французький композитор.
  • 1749 – Вітторіо Альф'єрі, італійський письменник, основоположник класицистичної драми в Італії.
  • 1856 – Микола Кульчицький, гістолог, професор Харківського університету, з 1918 року — професор Оксфордського університету.
  • 1872 – Едвард Гордон Крег, англійський актор, режисер, сценограф, теоретик; новатор, реформатор театрального мистецтва; символіст.
  • 1873 – Браз Йосип Еммануїлович, український живописець і графік.
  • 1892 – Гордій Коцюба, український письменник з когорти Розстріляного відродження.
  • 1921 – Скавулло Франческо, американський фотограф, знімав зірок світу моди, кіно, героїв поп- і рок-сцени, понад 30 років його роботи прикрашали обкладинки глянсових журналів.
  • 1943 – Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор
  • 1948 – Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Хелловін".
  • 1959 – Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.
  • 1962 – Людмила Юріна, сучасний український композитор.
  • 1966 – Василь Попадюк, український скрипаль.
  • 1969 – Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.
  • 1970 – Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.
  • 1973 – Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.
  • 1974 – Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.
  • 1981 – Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.
  • 1983 – Андрій Русол, український футболіст, колишній захисник "Дніпра" та збірної України з футболу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зайці підходять до селищ, то незабаром вдарять морози.
  • Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень – теплим чи холодним.
  • Якщо людина народилася на День Малахії, то вона вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою.
  • Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається.
  • Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.
  • Якщо зайців багато в полі – прикмета до того, що чекай хуртовини і завірюхи.
  • 16 січня не можна вихвалятися чимось і пишатися – щоб Гордій не забрав (люди не наврочили).
  • Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг.
16 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378886

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день нічим хвалитися, адже Гордій може відібрати.
  • Не слід у цей день лихословити та погано думати про рідних.
  • Не бажано сьогодні прикладатися до оковитої, а також переїдати.
  • Не слід уникати нужденних у цей день.
  • Не варто сьогодні позичати гроші або брати у борг.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4722
ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
  • 13 cічня, 14:00
  • 1569
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2018298
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Історія Культура