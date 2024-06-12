Вознесіння Ісуса Христа: красиві привітання у картинках зі святом

Віряни 13 червня відзначатимуть велике церковне свято. Мовиться про Вознесіння Господнє. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас красиві привітання у картинках, щоб ви могли надіслати їх рідним і близьким.

Варто звернути увагу на те, що у цього свята відсутня стала дата святкування. Вона залежить від того, коли саме відзначають Великдень. Вознесіння завше святкують на сороковий день після Пасхи, адже у Біблії мовиться про те, що саме в цей час Ісус вознісся на небо після того, як він воскрес.

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Привітання у картинках з Вознесінням Христа

Українці у 2024 році відзначатимуть Вознесіння Господнє 13 червня. Причому ця дата буде актуальною також для тих, хто перейшов на новий календар. Далі пропонуємо вам обрати одну з листівок, щоб привітати своїх рідних і близьких з цим великим і світлим святом.

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