На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята
-
- 1380
У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні, за традицією, відзначають на сороковий день після Великодня. Це одне з найважливіших релігійних свят. Дізнайтеся, коли святкувати Вознесіння, а також головні традиції та прикмети у цей день.
Дата, коли буде Вознесіння 2020
Це релігійне свято не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер.
У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 28 травня.
Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Традиції на Вознесіння Господнє
Саме на Вознесіння офіційно завершується святкування Великодня. У цей день християни припинять вітатися словами "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"
Взагалі Вознесіння святкують 10 днів. У середу віряни сповідуються та причащаються. У четвер потрібно відвідати святкову літургію. Потім ще 8 днів триває віддання Вознесіння.
За традицією в день Вознесіння запрошують гостей. Господарі накривають святковий стіл зі смачними наїдками.
Також у цей день поминають покійних батьків. За традицією, українці відвідували могили рідних на цвинтарі та залишали там спеціальне печиво.
За народним повір'ям, на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.
Прикмети на свято 28 травня
У цей день потрібно водити хороводи, щоб був хороший врожай.
Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна йде геть, а на зміну приходить літо.
Полювання в цей період вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.
Згідно з повір'ям, на Вознесіння не можна працювати по дому, шити, в'язати тощо. Якщо ви порушите заборону, то накличете на свою сім'ю біду та хвороби.
Якщо погода буде хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада. Дощ, своєю чергою, віщує хвороби та поганий врожай.
Дівчата ворожили – заплітали в коси кілька гілочок берези. Якщо гілочки не зів'яли за 10 днів до Трійці, то в цьому році варто чекати весілля.
Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала, тобто 7 липня.
До теми: Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся
-
12:18Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+)
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
11:47Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити
-
11:21Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів: відео
-
10:50Крістіна Агілера знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:22Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків
-
10:00Привітання з Вознесінням Господнім 2020: вірші, проза і смс українською
-
09:55Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото
-
09:45Як поліпшити сексуальне життя без партнера: інтимне дослідження
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
09:00Останній дзвоник 2020 онлайн: коли і як пройде лінійка в школах
-
08:51Джоан Роулінг опублікувала перші глави своєї нової книги для дітей
-
08:25Вперше в історії пост Дональда Трампа Twitter позначив як недостовірний
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:05Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята
-
07:55З'явився пристрій, який передає смак віртуальної їжі
-
07:32Toyota представила одразу два потужних електричних кросовери
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
21:49Mercedes-Benz показали оновлену версію S-Class
-
21:25Названі найгаласливіші тварини на Землі
-
21:0227 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
20:30Гравець Шахтаря кумедно пожартував над тренуванням команди
-
20:12Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Intimissimi
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
-
07:13Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання
- 25 травня
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса