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Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята

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Вознесіння Господнє 2020 - фото 1
Вознесіння Господнє 2020

У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні, за традицією, відзначають на сороковий день після Великодня. Це одне з найважливіших релігійних свят. Дізнайтеся, коли святкувати Вознесіння, а також головні традиції та прикмети у цей день.

Дата, коли буде Вознесіння 2020

Це релігійне свято не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер.

У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 28 травня.

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Традиції на Вознесіння Господнє

Саме на Вознесіння офіційно завершується святкування Великодня. У цей день християни припинять вітатися словами "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"

Взагалі Вознесіння святкують 10 днів. У середу віряни сповідуються та причащаються. У четвер потрібно відвідати святкову літургію. Потім ще 8 днів триває віддання Вознесіння.

За традицією в день Вознесіння запрошують гостей. Господарі накривають святковий стіл зі смачними наїдками.

Також у цей день поминають покійних батьків. За традицією, українці відвідували могили рідних на цвинтарі та залишали там спеціальне печиво.

За народним повір'ям, на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.

Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята - фото 331634

Прикмети на свято 28 травня

У цей день потрібно водити хороводи, щоб був хороший врожай.

Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна йде геть, а на зміну приходить літо.

Полювання в цей період вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.

Згідно з повір'ям, на Вознесіння не можна працювати по дому, шити, в'язати тощо. Якщо ви порушите заборону, то накличете на свою сім'ю біду та хвороби.

Якщо погода буде хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада. Дощ, своєю чергою, віщує хвороби та поганий врожай.

Дівчата ворожили – заплітали в коси кілька гілочок берези. Якщо гілочки не зів'яли за 10 днів до Трійці, то в цьому році варто чекати весілля.

Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала, тобто 7 липня.

Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята - фото 331635

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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