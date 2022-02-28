Визначаємо найбезпечніше місце у вашій оселі під час обстрілів

На жаль, іноді сховище розташоване надто далеко від оселі. Тож є імовірність, що потенційний обстріл доведеться перечекати у квартирі. Ми ж спробуємо розібратися, яке місце у ній безпечніше з урахуванням типу будинку.

У мережі поширюються інструкції, які допоможуть знайти найбезпечніше місце у своїй оселі. Гайда ознайомлюватися з порадами, якщо вибратися до сховища вам не вийде.

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Як визначити тип вашої будівлі

Це можна зробити за роками (приблизна інформація):

від 2010 монолітно-каркасні та цегляні

2000 – 2010 здебільшого цегляні

СРСР – панельні(70 – 80-і) та цегляні (50 – 80-і)

до 1950 – цегляні з бетонним або дерев'яним перекриттями

до 1920 – цегляні з дерев'яним перекриттям

За особливостями конструкції поділяються на:

Монолітно-каркасний

міжквартирні стіни з виступами (колони, пілони)

вільне планування з колонами

У разі потрапляння: кімнати без вікон, сходова клітка. Такі будівлі вистоять практично у всіх випадках.

Цегляний

широкі підвіконня (близько 400 міліметрів)

присутність товстих (380 – 510 міліметрів) стін у квартирі

У разі потрапляння: вразливими є бетонні перекриття, при падінні одного – падають й інші. У варіанті з дерев'яним перекриттям небезпека обвалу значно вища.

Панельний

характерні шви на фасаді

вузькі підвіконня (менше міліметрів)

У разі потрапляння: міжквартирний коридор. На жаль, такий будинок найменш стійкий і може скластися, наче картковий будинок. Тож краще перечекати у сховищі.

Важливо бути якомога далі від вікон. Це дозволить уникнути травмування від уламків, які розлітатимуться від ударної хвилі або безпосереднього удару.

Різниця між укриттям і підвалом

Укриття – спеціальна конструкція. Але вам потрібно оглянути його. Якщо споруда слабка, то вона може стати справжньою пасткою.

Найважливіше правило у пошуку місця укриття – правило "двох стін". Місце, яке розташоване за другою від фасаду несучою стіною у будинку вважається найбезпечнішим. Як правило – це тамбур, коридор або передпокій.

По-друге, важлива якість укриття. Це наявність щонайменше двох виходів. Підвал з одним входом – пастка. Навіть при невеликому ураженні будинку, ви можете бути заблокованими. А задимленість, пил, загорання можуть стати проблемою більшою, ніж саме руйнування від снаряда.

Якщо ж ви плануєте перечекати атаку у сучасних спорудах, а також підземних паркінгах, то можете бути спокійними. Їх, як правило, проєктували зі створенням багатьох шляхів евакуації. Також у приміщеннях передбачені системи димовидалення та пожежогасіння.

Те ж стосується метро. Це безпечне місце. На станціях передбачено велику кількість засобів протипожежного захисту, а також безліч евакуаційних виходів.

Порада: якщо потрапили у нове та незнайоме укриття – ознайомтеся з найближчими евакуаційними виходами, а також розташуванням вогнегасників і систем пожежогасіння. Якщо вони знадобляться, то у вас будуть лічені секунди, щоб зреагувати.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб бути в максимальній безпеці у ці непрості для країни часи. Також не забувайте зберігати спокій і всіляко підтримувати ЗСУ!

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