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Визначаємо найбезпечніше місце у вашій оселі під час обстрілів
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На жаль, іноді сховище розташоване надто далеко від оселі. Тож є імовірність, що потенційний обстріл доведеться перечекати у квартирі. Ми ж спробуємо розібратися, яке місце у ній безпечніше з урахуванням типу будинку.
У мережі поширюються інструкції, які допоможуть знайти найбезпечніше місце у своїй оселі. Гайда ознайомлюватися з порадами, якщо вибратися до сховища вам не вийде.
Варте уваги: Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
Як визначити тип вашої будівлі
Це можна зробити за роками (приблизна інформація):
- від 2010 монолітно-каркасні та цегляні
- 2000 – 2010 здебільшого цегляні
- СРСР – панельні(70 – 80-і) та цегляні (50 – 80-і)
- до 1950 – цегляні з бетонним або дерев'яним перекриттями
- до 1920 – цегляні з дерев'яним перекриттям
За особливостями конструкції поділяються на:
Монолітно-каркасний
- міжквартирні стіни з виступами (колони, пілони)
- вільне планування з колонами
У разі потрапляння: кімнати без вікон, сходова клітка. Такі будівлі вистоять практично у всіх випадках.
Цегляний
- широкі підвіконня (близько 400 міліметрів)
- присутність товстих (380 – 510 міліметрів) стін у квартирі
У разі потрапляння: вразливими є бетонні перекриття, при падінні одного – падають й інші. У варіанті з дерев'яним перекриттям небезпека обвалу значно вища.
Панельний
- характерні шви на фасаді
- вузькі підвіконня (менше міліметрів)
У разі потрапляння: міжквартирний коридор. На жаль, такий будинок найменш стійкий і може скластися, наче картковий будинок. Тож краще перечекати у сховищі.
Важливо бути якомога далі від вікон. Це дозволить уникнути травмування від уламків, які розлітатимуться від ударної хвилі або безпосереднього удару.
Різниця між укриттям і підвалом
Укриття – спеціальна конструкція. Але вам потрібно оглянути його. Якщо споруда слабка, то вона може стати справжньою пасткою.
Найважливіше правило у пошуку місця укриття – правило "двох стін". Місце, яке розташоване за другою від фасаду несучою стіною у будинку вважається найбезпечнішим. Як правило – це тамбур, коридор або передпокій.
По-друге, важлива якість укриття. Це наявність щонайменше двох виходів. Підвал з одним входом – пастка. Навіть при невеликому ураженні будинку, ви можете бути заблокованими. А задимленість, пил, загорання можуть стати проблемою більшою, ніж саме руйнування від снаряда.
Якщо ж ви плануєте перечекати атаку у сучасних спорудах, а також підземних паркінгах, то можете бути спокійними. Їх, як правило, проєктували зі створенням багатьох шляхів евакуації. Також у приміщеннях передбачені системи димовидалення та пожежогасіння.
Те ж стосується метро. Це безпечне місце. На станціях передбачено велику кількість засобів протипожежного захисту, а також безліч евакуаційних виходів.
Порада: якщо потрапили у нове та незнайоме укриття – ознайомтеся з найближчими евакуаційними виходами, а також розташуванням вогнегасників і систем пожежогасіння. Якщо вони знадобляться, то у вас будуть лічені секунди, щоб зреагувати.
Візьміть на озброєння ці поради, щоб бути в максимальній безпеці у ці непрості для країни часи. Також не забувайте зберігати спокій і всіляко підтримувати ЗСУ!
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