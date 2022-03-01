Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать

Звук сирен є оповіщенням для населення у випадку реальної загрози життю та здоров'ю людей, але варто розрізняти сирени у мирний та в особливий період. Про що вказують сирени та що робити, коли ви їх почуєте – читайте далі.

У випадку військової загрози Міноборони звертається до ДСНС, які оповіщають населення саме через звуки сирен або гучномовців. У мирний період це навчальна тривога, однак після введення воєнного стану варто значно серйозніше ставитись до такого сповіщення, передає Радіо MAXIMUM.

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Що робити, коли почули сирену:

Якщо звуки сирен тривають упродовж кількох хвилин, то це означає сигнал "Увага всім";

Після першого сигналу варто увімкнути телебачення, радіо та інформаційні сайти, де буде детально пояснено причини та інструкції для дій (ресурси можуть бути національними та місцевими);

Якщо відсутній зв'язок, інтернет та електрика, то потрібно уважно орієнтуватись на звукові сигнали (один сигнал - попередження, три поспіль з перервою у 10-15 хвилин – тривога).

Підготуйте аптечку та тривожну валізку

Що робити після тривожних сирен:

Залишатись вдома та підготувати "тривожну валізку";

Вимкнути газ, водопостачання, електропостачання та інше;

Повідомити сусідів;

Евакуюватись та прямувати до найближчого укриття.

Якщо під час сирен ви були у транспорті чи у громадському місці, перевірте новинні сервіси та прямуйте до сховищ;

Якщо відключать інтернет, телефонний зв’язок, радіо, телебачення, не буде зв’язку та електрики, тоді треба орієнтуватись тільки на звукові сигнали.

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