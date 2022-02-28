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війна

Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ

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Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ - фото 1

Уже п'яту добу раз у раз по всій Україні лунають сирени, після яких усім варто спуститися в бомбосховища. Мати з собою потрібно не лише тривожну валізку, а й правильно укомплектовану аптечку.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про обов'язкові речі та препарати, які важливо взяти із собою в укриття. Перелік опублікували на сторінці МОЗ у Facebook.

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Крім теплих речей, води та продуктів, необхідно взяти з собою аптечку. Складіть все необхідне у спеціальну сумку чи косметичку, – йдеться у дописі.

Що повинно бути в аптечці

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження температури;
  • знеболюючі;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки проти діареї;
  • ліки проти шлункової інфекції;
  • краплі у разі інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, які ви приймаєте (дозування мінімум на тиждень) з описом способу застосування та дози;
  • запас масок;
  • термометр.

Важливо! Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки із собою!

Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ - фото 499070

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