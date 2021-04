Вийшов перший трейлер мультфільму Мітчелли проти машин: дивитися усім

Долю мультфільму Мітчелли проти машин можна назвати складною, але цікавою. У момент першого анонсу ця картина була відома під назвою На зв'язку, а трейлер показував швидше сімейну драму, ніж видовищну фантастичну історію про боротьбу людей з повсталою електронікою.

На щастя, рівно за місяць до релізу на стрімінговій платформі Netflix творці анімаційного фільму опублікували перший "справжній" трейлер, де можна побачити ту саму анонсовану боротьбу Людей проти Машин.

Нагадаємо, що продюсерами проєкту виступили Філ Лорд і Крістофер Міллер, відомі за повнометражними мультфільмами Spider-Man: Into the Spider-Verse і The Lego Movie. За сценарій відповідали Майк Ріанда і Джефф Роу, що розкрили свій потенціал і чорний гумор в мультсеріалі Gravity Falls.

Прем'єра мультфільму The Mitchells vs. The Machines / Мітчелли проти машин відбудеться на платформі Netflix 30 квітня 2021 року.

