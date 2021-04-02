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Вийшов перший трейлер мультфільму Мітчелли проти машин: дивитися усім

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Кадр з мультика - фото 1
Кадр з мультика

Долю мультфільму Мітчелли проти машин можна назвати складною, але цікавою. У момент першого анонсу ця картина була відома під назвою На зв'язку, а трейлер показував швидше сімейну драму, ніж видовищну фантастичну історію про боротьбу людей з повсталою електронікою.

На щастя, рівно за місяць до релізу на стрімінговій платформі Netflix творці анімаційного фільму опублікували перший "справжній" трейлер, де можна побачити ту саму анонсовану боротьбу Людей проти Машин.

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Нагадаємо, що продюсерами проєкту виступили Філ Лорд і Крістофер Міллер, відомі за повнометражними мультфільмами Spider-Man: Into the Spider-Verse і The Lego Movie. За сценарій відповідали Майк Ріанда і Джефф Роу, що розкрили свій потенціал і чорний гумор в мультсеріалі Gravity Falls.

Прем'єра мультфільму The Mitchells vs. The Machines / Мітчелли проти машин відбудеться на платформі Netflix 30 квітня 2021 року.

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