Дивіться трейлер хорору від Netflix Побачене і почуте

Netflix представив трейлер свіжого хорору Побачене і почуте з Амандою Сейфрід (Mamma Mia!) у головній ролі. Дивимося разом!

Трейлер опублікували на ютуб-каналі Netflix. За сюжетом Сейфрід грає дівчину, яка разом зі своїм чоловіком переїжджає з Манхеттену в одне із сіл долини Гудзона.

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У якійсь момент жінка починає розуміти, що місцевий будинок, як і саме містечко, приховує якісь страшні таємниці минулого. І коли навколо починають відбуватися дивні явища, героїня усвідомлює, що її чоловік теж якимось чином причетний до всієї цієї похмурої історії.

Стрічка виходить на Netflix 29 квітня, постановниками виступили одні з режисерів серіалу Спадкоємці.

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