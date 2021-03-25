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Далекий космос: дивіться трейлер захопливого фільму від Netflix
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У мережі з'явився перший трейлер нового фільму від Netflix під назвою Далекий космос. У головній ролі грає Анна Кендрік.
Ролик був розміщений на YouTube-каналі Movie Trailers Source.
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Кінострічка буде присвячена темі освоєння Марса. За сюжетом до основного екіпажу космічного корабля приєднується інженер, який потрапив туди випадково. Йому належить перебувати на борту протягом двох років, поки триває експедиція до Червоної планети.
У ролі учасників космічної команди виступлять актриси Анна Кендрік (Мені б у небо) і Тоні Коллетт (Хічкок), а також актори Шамір Андерсон (Вайнона Ерп) і Деніел Де Кім (ЛОСТ). Режисером фільму став автор Загублених в льодах Джо Пенна. Він також виступив як сценарист спільно з Райаном Моррісоном.
Прем'єра кінокартини запланована на 22 квітня 2021 року.
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