Відчуй себе пілотом знищеного українського Ан-225 "Мрія" та допоможи відновити літак

У симуляційній грі Microsoft Flight Simulator зʼявиться український літак Ан-225 "Мрія", який росіяни знищили у Гостомелі на початку повномасштабної війни.

"АНТОНОВ" та "Microsoft" уклали ліцензійний договір на право використання торговельної марки Ан-225 "Мрія", повідомляє ANTONOV Company у себе у Facebook.

Тож невдовзі кожен зможе себе відчути пілотом унікального літака у грі-симуляторі Microsoft Flight Simulator. А "Microsoft" тим часом має на меті відродити в цій грі Ан-225 у максимально наближеному до дійсності вигляду.

Літак "Мрія" стане частиною платного доповнення гри та коштуватиме $19,99. Кошти обіцяють спрямовувати на відновлення справжнього літака.

У Microsoft Flight Simulator зʼявиться знищений український літак Ан-225 «Мрія» / Twitter/iniBuilds

Командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов мав вже змогу протестувати нову гру від Microsoft.

Сьогодні я щасливий вітати Вас на борту найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" у грі Microsoft Flight Simulator! Ми щиро вдячні всім, хто допомагає нам у відновленні цього славетного велетня. Щиро бажаю вам отримати насолоду від прекрасного, неповторного відчуття польоту, коли саме в ваших руках оживе могутній, неперевершений птах, який так красиво, легко та витончено почувається в небі! Сміливо вирушаємо в політ! Be brave like Ukraine! Mriya is coming! Ми відновимо її разом!", – сказав шеф-пілот Дмитро Антонов.

У Microsoft Flight Simulator зʼявиться знищений український літак Ан-225 «Мрія» / Twitter/iniBuilds

Відомо, що літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. У березні керівництво "Антонова" звинуватили в тому, що літак втрачено через його безвідповідальність, адже судно не евакуювали, хоча така можливість була. 24 березня "Антонов" оголосив збір коштів на відновлення "Мрії".

Microsoft Flight Simulator — це один із найвідоміших симуляторів польотів. У грі є точна віртуальна копія планети, з містами, селами, будівлями. Також у грі точно відтворюють копії багатьох популярних моделей літаків.

