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У Spotify рекорд – сервіс нарахував 205 мільйонів користувачів
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Це означає, що музичний стримінговий сервіс Spotify першим серед конкурентів перетнув позначку у 200 мільйонів підписників.
Так, станом на 31 грудня, сервіс набрав 205 млн підписників, що на 14% більше за торішні показники, пише Variety.
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Також за четвертий квартал 2022 року до Spotify приєдналися 10 мільйонів нових користувачів, які оформили premium-передплату, яка вартує коштує 4,99 євро на місяць.
Якщо порівнювати з 2021 роком, кількість передплатників зросла на 14%. Також безоплатні та платні підписки за 2022 рік на 20% перевищують показники минулого року.
Дохід музичного стримінгового сервісу за квартал становить 3,17 мільярда євро, що на 18% більше, ніж за аналогічний період у 2021 році. Зокрема дохід від реклами в четвертому кварталі зріс на 14% порівняно з такими самим періодом минулого року (переважно завдяки подкастингу).
Компанія також оголосила про звільнення 6% робітників, проводячи реструктуризацію та намагаючися скоротити витрати на тлі погіршення економічної ситуації.
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