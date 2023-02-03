У Spotify рекорд – сервіс нарахував 205 мільйонів користувачів

Це означає, що музичний стримінговий сервіс Spotify першим серед конкурентів перетнув позначку у 200 мільйонів підписників.

Так, станом на 31 грудня, сервіс набрав 205 млн підписників, що на 14% більше за торішні показники, пише Variety.

Читайте також: Ось цей український застосунок найбільше завантажували у світі у 2022 році

Також за четвертий квартал 2022 року до Spotify приєдналися 10 мільйонів нових користувачів, які оформили premium-передплату, яка вартує коштує 4,99 євро на місяць.

Якщо порівнювати з 2021 роком, кількість передплатників зросла на 14%. Також безоплатні та платні підписки за 2022 рік на 20% перевищують показники минулого року.

Дохід музичного стримінгового сервісу за квартал становить 3,17 мільярда євро, що на 18% більше, ніж за аналогічний період у 2021 році. Зокрема дохід від реклами в четвертому кварталі зріс на 14% порівняно з такими самим періодом минулого року (переважно завдяки подкастингу).

Компанія також оголосила про звільнення 6% робітників, проводячи реструктуризацію та намагаючися скоротити витрати на тлі погіршення економічної ситуації.

Це цікаво: Український Headway потрапив у список 150 найкращих компаній світу з цифрового навчання