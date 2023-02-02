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Дивіться відео, як Imagine Dragons звернулися до пасажирів літака SkyUp
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Відомі в усьому світі музиканти Imagine Dragons, віднедавна амбасадори UNITED24, записали привітання для пасажирів літака SkyUp, де закликали допомагати Україні.
Imagine Dragons записали звернення до пасажирів літака SkyUp і закликали донейтити на медичну допомогу для України, пише United24 на своїй сторінці в Instagram.
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За цей час літак здійснив 43 рейси до 14 аеропортів у Франції, Португалії, Естонії, Румунії, Латвії, Польщі, Швеції, Молдові, Єгипті й Тунісі. З нового року на всіх пасажирів чекало неочікуване звернення: після вітальних слів бортпровідника до них музиканти.
Всім привіт! Це Imagine Dragons і ми пишаємося бути амбасадорами UNITED24. Бажаємо вам дуже приємної подорожі на цьому спеціальному літаку, натхненному українською мужністю", – кажуть у зверненні Imagine Dragons.
Музиканти також розігрують два квитки на будь-який свій концерт до кінця 2025 року. Взяти участь у розіграші можна до 12 лютого 2023 року. Для цього потрібно зробити внесок через UNITED24 за окремим посиланням. Крім того, українська авіакомпанія та UNITED24 розіграють серед усіх людей, хто донатив через платформу, брендовані валізи Have a Rest, спортивний светр Balenciaga&UNITED24, а також 5 браслетів "Азовсталь. Символ незламності".
Дивитися звернення Imagine Dragons до пасажирів літака:
Відомі в усьому світі музиканти Imagine Dragons стали амбасадорами UNITED24 в липні 2022 року і відтоді регулярно підтримують проєкти та збори для України – від фандрейзингу на автівки швидкої допомоги до розіграшу гітари з автографами серед підписників щомісячної пожертви, участі в концерті з нагоди Дня Незалежності України
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