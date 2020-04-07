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Від Вигнанця до Життя Пі: захопливі фільми про справжню самоізоляцію
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Зазвичай, гарне кіно – результат праці акторського колективу в кадрі та поза ним. Але бувають випадки, коли увагу глядача захоплює лише один, але дуже хороший актор. Дивіться фільми про героїв-одинаків, які вас точно не розчарують!
Карантин – відмінний час для перегляду кіно, проте часто обрати фільм дуже складно. Здається, що всі класні стрічки ви вже бачили, а от решта не заслуговують уваги.
До теми: Найкращі фільми з Джекі Чаном
Тож ми вирішили допомогти вам та склали добірку захопливих фільмів, герої яких жили в повній самоізоляції, але не опускали руки.
Вигнанець, 2000
- Оригінальна назва: Cast Away
- Жанр: пригодницький фільм, драма
- Країна: США
- Тривалість: 143 хв
- Режисер: Роберт Земекіс
- Рейтинг: IMDb 7.8
Неможливо не згадати цей легендарний фільм про виживання! Чак Ноланд – сучасний Робінзон Крузо, у якого не було навіть П'ятниці, щоб розділити тягар самотності. За сюжетом, Чак є інспектором служби міжнародної доставки, який потрапляє в авіакатастрофу.
Його рятувальний пліт прибиває до незаселеного острова, розташованого посеред Тихого океану. Тепер тільки мізерні знання про виживання і дику природу, а також посилки, які час від часу прибиває до берега, є його помічниками у виживанні. Стрічка була відзначена двома номінаціями на Оскар, у тому числі й за найкращу чоловічу роль для Тома Генкса.
Місяць, 2009
- Оригінальна назва: Moon
- Жанр: драма, наукова фантастика, детектив
- Країна: Велика Британія
- Тривалість: 97 хв
- Режисер: Данкан Джонс (син Девіда Бові)
- Рейтинг: IMDb 7.9
Дивовижний космічний спектакль одного актора – стрічка "Місяць 2112" з нині оскароносним Семом Роквеллом у головній ролі. Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому, де постійні польоти на Місяць стали нормою. Тепер тут функціонує гірничодобувний комплекс, а за його роботою стежить астронавт Сем Белл, який підписав трирічний контракт.
Цей термін добігає кінця, однак терпіння героя уже майже вичерпане – він сумує за своєю сім'єю та звичайним спілкуванням, адже поломка на станції виключила можливість прямого зв'язку. Одного разу з Беллом відбувається нещасний випадок, після якого він починає підозрювати, що його повернення додому під загрозою.
Похований живцем, 2010
- Оригінальна назва: Buried
- Жанр: трилер, драма
- Країна: Іспанія, Франція, США
- Тривалість: 91 хв
- Режисер: Родріго Кортес
- Рейтинг: IMDb 7.0
Цей фільм є незаперечним доказом того, що Раян Рейнольдс здатний не тільки хизуватися м'язами та сипати дотепами. Він також може видати добротну драматичну гру, при цьому відігравши практично весь фільм соло.
Герой Рейнольдса у фільмі "Похований живцем" – американський контрактник Пол Конрой, який працює водієм в Іраку. Одного разу Пол виявляє себе в труні, закопаній глибоко під землею в невідомому йому місці. Для зв'язку з цивілізацією у нього є мобільний телефон, а для того, щоб остаточно не зійти з розуму – бензинова запальничка. Телефоном герой зв'язується зі спецслужбами США, які не відразу йому вірять. Незабаром з'ясується, що колону Конроя розстріляли, а його закопали, щоб вимагати в американців великий викуп.
127 годин, 2020
- Оригінальна назва: 127 Hours
- Жанр: драма, трилер
- Країна: США
- Тривалість: 94 хв
- Режисер: Денні Бойл
- Рейтинг: IMDb 7.6
Це реальна історія американського альпініста Арона Ралстона, якого втілив на екрані Джеймс Франко. 127 годин – саме стільки раз провів герой, затиснутий в гірській ущелині. Будучи авантюристом йодинаком, Арон здійснив непросте сходження самостійно, нікого не попереджаючи про те, куди і як надовго він іде.
З собою Ралстона мав зовсім трохи їжі та води, тому шість днів в кам'яному полоні, з рукою, намертво заблокованою важкою брилою, стали для нього справжнім випробуванням сили духу і жаги до життя. Сам Ралстон активно брав участь у створенні стрічки, тому в кадрі з точністю відтворюються практично всі події, які з ним відбувалися насправді.
Життя Пі, 2012
- Оригінальна назва: Life of Pi
- Жанр: пригоди, драма
- Країна: США
- Тривалість: 127 хв
- Режисер: Енг Лі
- Рейтинг: IMDb 7.9
Ця розповідь ведеться від імені індійця з незвичайним іменем Пі, роль якого зіграв Сурадж Шарма. Він ділиться спогадами та відкриває знаменитому письменникові неймовірну історію, яка сталася з ним багато років тому. Будучи 15-річним підлітком, Пі мусів податись у велику морську подорож разом зі своєю сім'єю. Його батько, власник зоопарку, заявив про намір переїхати в Канаду.
Щоб там влаштуватися, він взяв із собою безліч екзотичних тварин, маючи намір продати їх по приїзду. Та страшний шторм накрив їхній корабель, а Пі уцілів на шлюпці у відкритому морі. Разом з ним вижили поранена зебра, хитра гієна, пустотлива мавпа і норовливий тигр.
В основу сценарію стрічки покладено однойменний роман канадського письменника Яна Мартелла. Фільм був удостоєний чотирьох оскарівських статуеток, включаючи нагороду найкращому режисерові Енгу Лі.
Гравітація, 2013
- Оригінальна назва: Gravity
- Жанр: фантастика, трилер, драма
- Країна: США, Велика Британія
- Тривалість: 91 хв
- Режисер: Альфонсо Куарон
- Рейтинг: IMDb 7.7
Залишатись на самоізоляції вдома далеко не так страшно, як опинитись на самоті у відкритому космосі. Тут вже точно ніхто не протягне руку допомоги, та й кричати особливо сенсу немає. Саме в такій ситуації опинилася героїня Сандри Буллок у фільмі "Гравітація".
За сюжетом, астронавт-дослідник Раян Стоун входить до групи, що займається ремонтом телескопа "Хаббл". Зіткнення з космічним сміттям призводить до загибелі більшості членів команди і поломки корабля, на якому астронавти мали повернутися додому. Відважній героїні доведеться прийняти кілька непростих рішень, побороти відчай і бажання опустити руки, щоб знайти свій шлях додому.
Стрічка отримала сім премій Оскар, у тому числі за найкращу режисерську роботу.
Марсіянин, 2015
- Оригінальна назва: The Martian
- Жанр: наукова фантастика
- Країна: США
- Тривалість: 141 хв
- Режисер: Рідлі Скотт
- Рейтинг: IMDb 8.0
Недалеке майбутнє, Марс. Група астронавтів і вчених з Землі збирається додому, щоб поступитися місцем наступній експедиції. Незадовго до відправлення герої потрапили в піщану бурю, у якій втратили ботаніка Марка Вотні у виконанні Метта Деймона. Вважаючи його загиблим, колеги відлітають без нього. Та Вотні уцілів, хоч і залишився на Марсі сам.
Зв'язок із Землею втрачений, а в житловому модулі є їжа для групи з шести осіб, розрахована на місяць. За підрахунками Марка, йому доведеться прожити хоча б 4 роки, щоб дочекатися наступної місії. Основою для сценарію стрічки став дебютний фантастичний роман американського письменника Енді Вейра.
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